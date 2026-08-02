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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يزيد انتشار المرض ويقلل فرص النجاة.. أحذر تأخير علاج سرطان القولون لأيام قليلة

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة
تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن تأخير بدء علاج سرطان القولون والمستقيم حتى لبضعة أيام فقط بعد التشخيص قد يزيد بشكل ملحوظ من خطر انتشار المرض، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الإصابة بين الأشخاص دون سن الخمسين.

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

وأجرى الدراسة باحثون من كلية الطب بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة، وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يبدأون العلاج خلال الأيام الأولى بعد التشخيص يتمتعون بفرص أفضل للسيطرة على المرض مقارنة بمن تتأخر خطط علاجهم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الدراسة، فإن المرضى الذين تأخروا في بدء العلاج لمدة تتراوح بين 4 و46 يومًا كانوا أكثر عرضة لانتشار السرطان بنسبة 27% مقارنة بمن بدأوا العلاج خلال ثلاثة أيام من التشخيص.

أما المرضى الذين انتظروا 47 يومًا أو أكثر قبل بدء العلاج، فارتفع لديهم خطر انتشار السرطان بنسبة 55%.

كما وجد الباحثون أن المرضى الذين احتاجوا إلى العلاج الكيميائي قبل الجراحة لتقليص حجم الورم كانوا الأكثر تأثرًا بالتأخير؛ إذ ارتبط الانتظار لمدة 68 يومًا أو أكثر بزيادة خطر انتقال السرطان إلى أعضاء أخرى بما يقارب ثلاثة أضعاف.

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

تحليل بيانات نحو 12 ألف مريض

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 11,927 مريضًا أمريكيًا تجاوزت أعمارهم 40 عامًا، جميعهم شُخِّصوا بسرطان القولون في مراحله التي لم تكن قد انتشرت بعد، وخضعوا لجراحة بهدف الشفاء.

وأظهرت النتائج أن 12.1% من المرضى أصيبوا بانتشار السرطان خلال ثلاث سنوات من التشخيص.

ارتفاع مقلق في إصابات الشباب

وتأتي نتائج الدراسة في ظل تزايد ملحوظ في حالات سرطان القولون بين الشباب، إذ يتم تشخيص أكثر من 2400 شخص دون سن الخمسين سنويًا في المملكة المتحدة، بزيادة تقارب 25% خلال العقد الماضي.
وفي الولايات المتحدة، أصبح سرطان القولون هذا العام السبب الأول للوفاة بالسرطان بين الشباب وفق ما أورد التقرير.

كما تشير تقديرات حديثة إلى احتمال ارتفاع معدلات الوفيات بسرطان القولون لدى من هم دون الخمسين بنسبة 39% لدى النساء و26% لدى الرجال في السنوات المقبلة.

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

أهمية التشخيص والعلاج المبكر

ويؤكد الخبراء أن سرطان القولون من السرطانات التي تستجيب للعلاج بشكل جيد إذا تم اكتشافها مبكرًا، حيث تصل نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى نحو 93% عند التشخيص المبكر، بينما تنخفض إلى 59% إذا اكتُشف المرض في مراحل متقدمة.

وأشار الباحثون إلى أن زيادة خطر انتشار المرض قد لا تعود فقط إلى عامل الزمن البيولوجي، وإنما أيضًا إلى تشتت الرعاية الطبية وتأخر انتقال المريض بين مراحل التشخيص والعلاج، وهو ما يستدعي تسريع إجراءات بدء العلاج فور تأكيد التشخيص.

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

أعراض سرطان القولون

ينصح الأطباء بعدم تجاهل الأعراض التالية، خاصة إذا استمرت لعدة أسابيع:
تغير مستمر في طبيعة التبرز، مثل الإسهال أو الإمساك.
ـ وجود دم أحمر أو أسود في البراز.
ـ نزيف من المستقيم.
ـ ألم أو انتفاخ متكرر بالبطن.
ـ وجود كتلة في البطن.
ـ فقدان الوزن دون سبب واضح.
ـ الإرهاق المستمر أو ضيق التنفس نتيجة الإصابة بفقر الدم.

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

هل يمكن الوقاية؟

وتشير تقديرات Cancer Research UK إلى أن نحو 54% من حالات سرطان القولون يمكن الوقاية منها من خلال اتباع نمط حياة صحي، يشمل:
ـ الحفاظ على وزن صحي.
ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام.
ـ الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.
ـ تقليل استهلاك الكحول.
ـ الإقلاع عن التدخين.

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