ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

شهد سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 2-8-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

سجلت تعاملات معظم أعيرة الذهب في مصر؛ استقرارًا داخل محلات الصاغة المصرية دون تغيير.

الذهب يتراجع

فقد سعر الذهب في مصر مقدار 5 جنيهات على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5935 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6782 جنيها للشراء و 6725 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6217 جنيها للشراء و 6165 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5935 جنيها للشراء و 5885 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5087 جنيها للشراء و 5044 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 47.48 ألف جنيه للشراء و 47.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4045 دولارا للشراء و 4043 دولارا للبيع.