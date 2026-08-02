البنتاجون يعلن التخلي عن قيادة وحدة مجموعة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التابعة للناتو

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" تخليّها عن قيادة وحدة تابعة لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" في ألمانيا وهي وحدة تقودها الولايات المتحدة تتولى تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا؛.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم إن هذه الخطوة تُعد "أحدث مؤشر على انسحاب أمريكي أوسع نطاقاً عن أقرب حلفائها"، موضحة أن دولة أخرى عضو في حلف الناتو ستتولى في نهاية المطاف إدارة "مجموعة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤول أمريكي و3 أشخاص مطلعين على الأمر.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن هذه الوحدة لعبت دوراً محورياً في تسليح وتدريب القوات الأوكرانية ضد روسيا منذ بدء الحرب في 2022 "غير أن إنهاء القيادة الأمريكية لبرنامج محوري في القارة يعزز الانطباع بمدى ابتعاد أمريكا عن شركائها الأوروبيين"، حسب الصحيفة الأمريكية.

وأوضح المطلعون أن عملية انتقال القيادة ستستغرق ما يصل إلى عام، لكنهم شددوا على أنها لن تعطل العمل الجاري مع أوكرانيا.