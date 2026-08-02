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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة: معدل المواليد الخام بالإسماعيلية بالغ 18.3

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية بحضور الدكتورة ريم مصطفى وكيل الوزارة بالمحافظة، لمتابعة مؤشرات الأداء وتعزيز جهود تحسين الخصائص السكانية والوقوف على آليات تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.



وخلال لقائها بشباب السفراء العالميين ضمن فعاليات المعسكر الوطني للتلعيب بمركز التدريب والابتكار بمحافظة الإسماعيلية، بحضور وفد من شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية، أكدت نائب الوزير أن مصر تمر بإحدى أهم مراحل التنمية الشاملة بدعم القيادة السياسية والحكومة، ما يستدعي الاستثمار في بناء الإنسان وخاصة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التلعيب، وهو استخدام عناصر الألعاب مثل النقاط والتحديات والمكافآت في سياقات غير ترفيهية، يمثل أداة مبتكرة وفعالة لإحداث تغيير إيجابي في سلوكيات الشباب وتنمية مهاراتهم وتعزيز وعيهم بالقضايا المجتمعية، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان منذ مرحلة الطفولة مروراً بمرحلة الشباب لبناء أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية.

تكريم عدد من الشباب المشاركين

وشهدت نائب الوزير تكريم عدد من الشباب المشاركين وتفقدت أنشطة وألعاب التوعية التفاعلية، مؤكدة أهمية توظيف الابتكار وأساليب التلعيب في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وعقدت الدكتورة عبلة الألفي اجتماعاً مع أطباء النساء والتوليد وأطباء الأطفال وأقسام حديثي الولادة بالمستشفيات، استعرضت خلاله الدلائل الإرشادية الخاصة بإدارة الولادة الطبيعية مؤكدة أهمية الالتزام بها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل. وتناول الاجتماع أسباب وفيات حديثي الولادة ما يستدعي مراجعة الممارسات الطبية وتغيير بعض المفاهيم ورفع مستوى الوعي لدى الفرق الطبية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية بالمحافظة وآليات وضع حلول عملية للتغلب عليها.

كما عقدت نائب الوزير اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة برئاسة اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، حيث استعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030) والخطة العاجلة لتنفيذها خلال الفترة (2025–2027)، مؤكدة التقدم المحقق في خفض عدد المناطق الحمراء، إلى جانب استعراض جهود تنفيذ مبادرة الألف يوم الذهبية والبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بمؤشرات الصحة الإنجابية.

واستعرضت عدداً من المؤشرات السكانية بالمحافظة منها معدل المواليد الخام البالغ 18.3 ونتائج مسح الأسرة المصرية ونسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة ومعدل الولادات القيصرية الذي بلغ 51% مع استمرار انخفاضه، مؤكدة أن أبرز التحديات التي تستهدفها الخطة التنفيذية تتمثل في الحد من الولادات القيصرية غير المبررة وخفض معدلات الحمل غير المخطط له وتقليل وفيات ومضاعفات حديثي الولادة.

ومن جانبه، أكد اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة التحديات السكانية والصحية بالمحافظة، مشدداً على أهمية وضع آليات وإجراءات تنفيذية جديدة قابلة للتطبيق بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتحقيق مستهدفات الدولة.

‎وعقدت الدكتورة عبلة الألفي اجتماعاً مع فريق فرع هيئة الرعاية الصحية بالمجمع الطبي برئاسة الدكتور محمد جبريل مدير الفرع وبحضور عدد من قيادات الوزارة وأطباء المجمع، حيث أكدت ضرورة الإسراع في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وسد جميع الفجوات التي قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

وشددت على أهمية تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل والتوسع في الولادات الطبيعية والحد من الولادات القيصرية غير المبررة ودعم الرضاعة الطبيعية لما لها من دور في الوقاية من التقزم والسمنة والأنيميا، إلى جانب تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل الكبسولة واللولب من خلال توفيرها داخل غرف العمليات، مؤكدة أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة للسيدات في سن الإنجاب لدعم تحقيق مستهدفات الدولة السكانية بحلول عام 2027 والاهتمام بصحة كبار السن ورفع كفاءة المؤشرات الصحية الخاصة بهم

النساء والتوليد وزير الصحة الاستراتيجية الوطنية للسكان الإسماعيلية الاستثمار الشباب الأم والطفل وزير الصحة والسكان

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