قنا.. استرداد 11 ألف و600 متر أراضي دولة خلال حملة مكبرة بقوص

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمواصلة جهود استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي لكافة أشكال التعديات، من استرداد مساحة 11 ألفاً و600 متر مربع من أراضي الدولة، خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية حجازة قبلي، في إطار تنفيذ القانون، والحفاظ على حقوق الدولة.

وأسفرت جهود الحملة، التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، عن إزالة تعديات تمثلت في أسوار ومباني مشيدة بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية.





وجرى التعامل معها بالكامل باستخدام معدات الوحدة المحلية من اللوادر والقلابات، وإزالة المباني المخالفة حتى مستوى سطح الأرض، بما أسهم في استرداد المساحة المعتدى عليها.

وجاءت الحملة بمتابعة ميدانية من سيد عواد، نائب رئيس المركز، وبمشاركة عادل رمضان، رئيس الوحدة المحلية لقرية حجازة، والمهندس طه رجب، مهندس المتغيرات المكانية بالمركز، وسط متابعة ميدانية من القيادات التنفيذية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بمختلف القرى، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفة جديدة، في إطار تطبيق القانون، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، بما يدعم جهود الدولة في حماية ممتلكاتها، وصون حق الشعب.

