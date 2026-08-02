محافظ قنا يتابع جاهزية تشغيل كلاستر خزام للصرف الصحى تمهيدًا للافتتاح

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا بالديوان العام، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كلاستر خزام للصرف الصحي، وذلك للوقوف على الملاحظات التي قد تعوق التشغيل والعمل على تلافيها، تمهيدًا لافتتاح المشروع وتشغيله في أقرب وقت، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المقدم خالد عبد المنعم، والنقيب حسام الدين حمدي، مندوبين عن الهيئة الهندسية بالمنطقة الغربية، والمهندس وليد محمد صالح، استشاري الهيئة الهندسية، وسحر سليمان، مدير وحدة "حياة كريمة".

واستعرض المهندس إيهاب عبد المعز، مسؤول بدار الهندسة، الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أن كلاستر خزام يضم 10 محطات رفع، منها 4 محطات تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و6 محطات تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب محطة المعالجة، كما استعرض نسب التنفيذ، وأبرز الملاحظات المطلوب تلافيها تمهيدًا لافتتاح المشروع وتشغيله.

ومن جانبه، وجه محافظ قنا بسرعة الانتهاء من جميع الملاحظات التي قد تعوق تشغيل المشروع، مشددًا على ضرورة استكمال باقي الملاحظات التي لا تؤثر على التشغيل بالتوازي مع بدء تشغيل المشروع، بما يضمن تقديم خدمة الصرف الصحي للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

وأكد محافظ قنا، استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات البنية التحتية والخدمات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤخر دخولها الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنجاز المشروعات القومية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.