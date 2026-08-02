قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى سبتة مع تصاعد أزمة المهاجرين
موندو ديبورتيفو: حمزة عبد الكريم جزء من مشروع برشلونة للمستقبل
الأرصاد: استمرار ذروة الموجة الحارة اليوم.. و«المحسوسة» بالقاهرة تصل إلى 43 درجة
موعد المولد النبوي 2026.. اعرف هتأجز كام يوم
تسجيل 75 رغبة.. قواعد لابد من الالتزام بها خلال التسجيل في تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026 .. المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول عبر هذا الرابط
شروط القبول في مدارس ستيم للمتفوقين 2027 .. توضيح عاجل من التعليم
علي جمعة: الزهد ليس مظهرًا ولا فقرًا وإنما خلو القلب من التعلق بالدنيا
مفاجأة بشأن مستقبل بن تايج.. عروض جديدة تهدد بقاءه في الزمالك
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من العام
هل تؤثر الموجة الحارة على إنتاج اللبن والبيض؟.. الزراعة توضح
التقديم في مدارس المتفوقين stem .. الموعد والضوابط والفئات المسموح بقبولها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع جاهزية تشغيل كلاستر خزام للصرف الصحى تمهيدًا للافتتاح

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا بالديوان العام، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كلاستر خزام للصرف الصحي، وذلك للوقوف على الملاحظات التي قد تعوق التشغيل والعمل على تلافيها، تمهيدًا لافتتاح المشروع وتشغيله في أقرب وقت، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المقدم خالد عبد المنعم، والنقيب حسام الدين حمدي، مندوبين عن الهيئة الهندسية بالمنطقة الغربية، والمهندس وليد محمد صالح، استشاري الهيئة الهندسية، وسحر سليمان، مدير وحدة "حياة كريمة".

واستعرض المهندس إيهاب عبد المعز، مسؤول بدار الهندسة، الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أن كلاستر خزام يضم 10 محطات رفع، منها 4 محطات تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و6 محطات تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب محطة المعالجة، كما استعرض نسب التنفيذ، وأبرز الملاحظات المطلوب تلافيها تمهيدًا لافتتاح المشروع وتشغيله.

ومن جانبه، وجه محافظ قنا بسرعة الانتهاء من جميع الملاحظات التي قد تعوق تشغيل المشروع، مشددًا على ضرورة استكمال باقي الملاحظات التي لا تؤثر على التشغيل بالتوازي مع بدء تشغيل المشروع، بما يضمن تقديم خدمة الصرف الصحي للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

وأكد محافظ قنا، استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات البنية التحتية والخدمات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤخر دخولها الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنجاز المشروعات القومية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

قنا مشروع كلاستر خزام الصرف الصحي حياة كريمة الهيئة القومية لمياه الشرب المتابعة الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير

شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

خوان بيزيرا

إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

نائب وزير الصحة

نائب وزير الصحة: معدل المواليد الخام بالإسماعيلية بالغ 18.3

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف أسباب خصم الرصيد من العداد

ميجيل

الله يرحمك يا عم وحيد .. صانع المحتوى الإسباني ميجيل يودع صديقه المصري بكلمات مؤثرة

بالصور

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلة

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد