محافظ قنا: توسيع مظلة الدعم لأبنائنا الطلاب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية الطلاب بقنا، بحضور محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، لبحث سبل تفعيل المبادرات المجتمعية وتوسيع مظلة الدعم المقدم للطلاب من أبناء المحافظة.

وقدم مجلس إدارة الجمعية، عرضًا تفصيليًا حول أهداف الجمعية ورسالتها، والتي تهدف بالأساس إلى توفير الرعاية الاجتماعية والمادية للطلاب من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام، والعمل على الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر القنائية.

واستعرض محافظ قنا، خلال اللقاء أبرز أنشطة الجمعية والخدمات التي تقدمها، والتي تشمل الدعم المالي والعيني من سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتوفير الحقائب والأدوات المدرسية والزي المدرسي مع بداية كل عام دراسي، والرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال تقديم إعانات مالية شهرية وكفالات للأيتام، والتنسيق لتوفير العلاج والأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الهمم، بجانب بناء القدرات والأنشطة، والعمل على تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات الطلاب.

وأثنى الببلاوى، على الجهود الملموسة لمجلس إدارة الجمعية والتنسيق المثمر مع مديرية التضامن الاجتماعي، موجهًا بضرورة استمرار التكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وشفافية، والعمل الدائم على خدمة أبناء قنا وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهم.

من جانبه، أشاد محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بالدور الرائد الذي تلعبه الجمعية كشريك أساسي لمديرية التضامن فى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا حرص المديرية على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لتسهيل عمل الجمعية وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ خططها التنموية.

