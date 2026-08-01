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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يهنئ نظيرته اليمنية بمناسبة توليها مهام منصبها ويبحث معها مستجدات الأوضاع

وزير الخارجية يهنئ نظيرته اليمنية بمناسبة توليها مهام منصبها ويبحث معها مستجدات الأوضاع في اليمن
وزير الخارجية يهنئ نظيرته اليمنية بمناسبة توليها مهام منصبها ويبحث معها مستجدات الأوضاع في اليمن
هاجر رزق

جري اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ود. أفراح عبد العزيز الزوبة، وزيرة خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث قدم التهنئة لها بمناسبة توليها مهام منصبها، معرباً عن تمنياته بالتوفيق في أداء مسؤولياتها. 

كما أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع والتطورات في اليمن، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، والحرص على دعم مؤسساته الوطنية والحكومة الشرعية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق. كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، وأكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة الدولة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية الجمهورية اليمنية تسوية سياسية الأمن والاستقرار تعزيز التعاون

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