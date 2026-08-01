قنا.. رفع 36 طن مخلفات وتمهيد 5 كيلومترات طرق بنجع حمادى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تنفيذ حملات النظافة والتجميل بمختلف القرى والمدن، في إطار توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمواصلة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري والحفاظ على البيئة وتوفير بيئة صحية وآمنة.

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأنه تم تنفيذ حملة نظافة موسعة قرية أولاد نجم بهجورة، شملت عددا من الطرق والمناطق الرئيسية بقيادة عزت عمر، رئيس الوحدة المحلية للقرية، والت أسفرت عن رفع ما يقارب 20 طنا من القمامة والمخلفات.

وتابع الزمقان، إلى جانب تنفيذ أعمال تمهيد للطريق بداية من مدخل القرية، وحتى منطقة المشابك، بطول نحو 5 كيلومترات، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.



وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الحملة شملت رفع المخلفات المتراكمة أمام نجع العرب، وأمام نجع عيسى، ومدخل أولاد علي ومنطقة البريد، وبجوار الشؤون الاجتماعية وطريق نجع عريان ومدخل عزبة عبدالله، ما أسهم في تحسين المظهر العام ورفع كفاءة تلك المناطق.

وأشار الزمقان، إلى أن الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة، نفذت حملة نظافة مكثفة بقيادة ناجح حلمي، رئيس مجلس قروي الغربي بهجورة، استهدفت الطريق الزراعي السريع مصر–أسوان وطريق الإصلاح الزراعي من نفق الغربي بهجورة حتى الطريق السريع، بالإضافة إلى طريق الشلايلة حتى مدخل القمانة، والتي أسفرت عن رفع 16 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى الأماكن المخصصة بما يدعم الحفاظ على البيئة وتحسين الصورة البصرية للطرق والقرية.

ولفت الزمقان، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، نفذت بالتعاون مع جمعية رسالة مبادرة مجتمعية لتجميل ونظافة عدد من شوارع المدينة، وشملت المبادرة تلوين وتجميل أعمدة الإنارة والأشجار ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع وصناديق التجميع، مع التركيز على الشارع الرئيسي أمام مدرسة نجع حمادي الثانوية الصناعية، بما أسهم في تحسين المشهد الحضاري وإضفاء مظهر جمالى على المنطقة بمشاركة أشبال جمعية رسالة.





