إعلام إسرائيلي: ترامب يتقن "الكلام الفارغ" ويمنح إيران فرصة جديدة

وصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "يتفاخر بمهارته في صنع الصفقات، لكنه في نهاية المطاف محترف في الكلام الفارغ"، في انتقاد لأسلوبه في إدارة الأزمات والمفاوضات.

وقالت الصحيفة إن ترامب "يدفع الأمور إلى أقصى حد، آملاً أن يتراجع الطرف المقابل أولاً، ثم يعلن نصرًا عظيمًا"، معتبرة أن هذا النهج يتكرر في تعامله مع الملفات الدولية.

وأضافت "هآرتس" أن الرئيس الأمريكي يمنح الإيرانيين "فرصة أخرى" استجابة لطلبات من أطراف أخرى، في إشارة إلى استمرار المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالملف الإيراني.

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لـ "اتخاذ إجراءات ضد إيران لم تُقْدِم عليها الإدارات الأمريكية السابقة".

وأضاف روبيو، في تصريحات له أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم، أن إيران لم يعد بإمكانها توقع التفاوض دون عواقب.

واتهم روبيو طهران بقضاء عقود في "نقض الاتفاقات وخداع الآخرين لإبرام صفقات، في حين يحذر البيت الأبيض من أن إيران ستواصل دفع الثمن" إلى أن تعود لما يعتبره ترامب مفاوضات ذات مغزى.