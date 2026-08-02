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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني لحسم أزمة الرسوب بكليات الطب.. ومطالب بكشف الأسباب

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين
فريدة محمد

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الارتفاع المتكرر في معدلات الرسوب بين طلاب كليات الطب، مطالبًا بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الدراسة والتقييم، ووضع حلول عاجلة لحماية مستقبل الطلاب.

وأوضح النائب أن إعلان رسوب نحو 49% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج أعاد إلى الواجهة أزمة ارتفاع نسب الرسوب في بعض كليات الطب، معتبرًا أن تكرار هذه الظاهرة يستدعي تدخلًا عاجلًا من وزارة التعليم العالي لدراسة أسبابها ومعالجتها بصورة علمية.

تحرك برلماني يطالب بكشف الأسباب وإنقاذ مستقبل الطلاب

وأكد أشرف أمين أن الحفاظ على جودة التعليم الطبي وإعداد خريجين على مستوى مهني متميز لا يتعارض مع ضرورة وجود منظومة تعليمية عادلة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتعتمد على أساليب تدريس وتقييم تتماشى مع المعايير الأكاديمية الحديثة.

وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع نسب الرسوب، وما إذا كانت وزارة التعليم العالي تمتلك بيانات دقيقة عن معدلات النجاح والرسوب بكليات الطب خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن مراجعة نظم الامتحانات وأساليب التدريس ومدى ملاءمتها لمتطلبات الدراسة الطبية.

كما طالب بالكشف عن خطط الوزارة لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم قبل الجامعي ومتطلبات الدراسة بكليات الطب، والإجراءات المتخذة لتقديم الدعم الأكاديمي والنفسي والإرشادي للطلاب، خاصة في السنة الأولى، للحد من التعثر الدراسي.

ودعا عضو مجلس النواب إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للحد من ارتفاع معدلات الرسوب بكليات الطب، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على جودة التعليم الطبي وصون مستقبل الطلاب، مطالبًا الحكومة بتقديم رد مكتوب يتضمن أسباب الظاهرة والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها.

وشدد أشرف أمين على أن تطوير التعليم الطبي لا يقتصر على تحديث المناهج، وإنما يتطلب أيضًا توفير بيئة تعليمية داعمة وعادلة، تسهم في اكتشاف المتميزين ومساندة المتعثرين، بما يعزز جودة المنظومة التعليمية ويخدم القطاع الصحي في مصر.

مجلس النواب النائب أشرف أمين معدلات الرسوب طلاب كليات الطب

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