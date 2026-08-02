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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب لن تنخرط في الهجمات الأمريكية المحتملة على إيران إلا إذا تعرضت لهجوم

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
أ ش أ

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في أنظمتها الدفاعية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بشن ضربات تستهدف البنية التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، في وقت تعقد فيه إسرائيل والولايات المتحدة مشاورات مكثفة بشأن التطورات الميدانية، وسط استعدادات لعمليات عسكرية محتملة ضد أهداف إيرانية.

وذكرت الصحيفة اليوم /السبت/ أن إسرائيل لن تشارك، في المرحلة الأولى، في أي هجمات أمريكية محتملة على إيران، لكنها ستنخرط في المواجهة إذا تعرضت لهجوم.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تطلق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، حتى إذا لم تطلب واشنطن مشاركة الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رفع حالة التأهب يشمل تعزيز جاهزية منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، في حين لم تُجرَ أي تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن ترامب اتخذ قرارا باستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق، لافتة إلى أن مطار بن جوريون يواصل العمل بصورة طبيعية دون تسجيل أي تغييرات في حركة الطيران، رغم وصول عدد كبير من طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وهو ما قد يسبب ضغوطا لوجستية على المطار.

يديعوت احرونوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل

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