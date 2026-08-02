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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد إنقاذ 12 طفلًا.. تحرك برلماني لمواجهة تجارة استغلال الصغار في الشوارع

النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين
فريدة محمد

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالجهود الأمنية في ضبط تشكيل مكون من 8 متهمين بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وتهديدًا لسلامة المجتمع.

وأكد زين الدين أن نجاح الأجهزة الأمنية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وقطاع الشرطة المتخصصة، في إنقاذ 12 طفلًا من دائرة الاستغلال يعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة شبكات تستغل ظروف الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تحرك برلماني لمواجهة تجارة استغلال الصغار في الشوارع

وأوضح النائب أن استغلال الأطفال في التسول لم يعد مجرد سلوك فردي أو ظاهرة اجتماعية، بل تحول في بعض الحالات إلى نشاط منظم يحتاج إلى مواجهة متكاملة تشريعيًا وتنفيذيًا ومجتمعيًا، خاصة مع تورط بعض العناصر في وقائع مشابهة من قبل.

وطالب زين الدين بتبني آليات جديدة لمواجهة الظاهرة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد الأطفال المعرضين للخطر وربط الجهات المعنية بها، إلى جانب تشكيل وحدات تدخل سريع متنقلة للتعامل مع حالات استغلال الأطفال في الشوارع وتقديم الدعم الفوري لهم.

كما دعا إلى إنشاء مراكز تأهيل مؤقتة للأطفال الذين يتم إنقاذهم من شبكات التسول، وتوفير الرعاية النفسية والتعليمية اللازمة لهم، مع تشديد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في استغلال الأطفال.

وأشار وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أهمية إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر دعم التسول المنظم، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، وأن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

النائب محمد عبد الله زين الدين أعمال التسول محافظة القاهرة

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