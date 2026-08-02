دليل التنسيق 2026 لطلاب علمي.. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة وشروط القبول

مع اقتراب إعلان الحدود الدنيا للقبول، يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2026-2027. وتتزايد معدلات البحث عن فرص الالتحاق بطلاب الشعبتين العلميتين «علوم ورياضة»، في ظل ما تقدمه تلك الجامعات من برامج أكاديمية متطورة ومناهج حديثة تواكب المعايير العالمية، وتوفر هذه المؤسسات التعليمية بيئة متكاملة تركز على التدريب العملي وصقل المهارات، لتأهيل الجيل الجديد من الخريجين للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2026

حتى الآن، لم يعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى الرسمي للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2026.



ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعانة بنتائج تنسيق العام الماضي كمرجع مبدئي للتعرف على الكليات التي قد تكون متاحة أمامهم، وذلك في حال جاءت نسب القبول هذا العام قريبة من مؤشرات العام السابق.

مؤشرات الحد الأدنى المتوقع للقبول بالجامعات الخاصة 2026

يمكن للطلاب الاسترشاد بالحدود الدنيا التي تم تطبيقها خلال تنسيق العام الماضي، والتي جاءت كالتالي:

- الطب البشري: 79%.

- طب الأسنان: 77%.



- طب الأسنان بجامعة سيناء: 73%.

- العلاج الطبيعي: 75%.

- العلاج الطبيعي بجامعة سيناء: 72%.

- الصيدلة: 71%.

- الصيدلة بجامعة سيناء: 68%.

- الهندسة: 67%.

- الهندسة بجامعة سيناء: 64%.

- الطب البيطري: 66%.

- الطب البيطري بجامعة سيناء: 64%.



- التمريض والتكنولوجيا الحيوية بجامعة سيناء: 53%.

- التمريض والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الأساسية بباقي الجامعات الخاصة: 64%.

- الإعلام والفنون التطبيقية واللغات والاقتصاد: 52.

- بينما بلغ الحد الأدنى 53% في جامعات 6 أكتوبر، ومصر الدولية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تضم 38 جامعة خاصة، وهي:



- جامعة 6 أكتوبر.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA».

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة مصر الدولية.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- جامعة الأهرام الكندية.

- الجامعة البريطانية في مصر.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة سيناء.

- جامعة فاروس بالإسكندرية.

- جامعة النهضة ببني سويف.



- جامعة المستقبل.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- جامعة دراية.

- جامعة بدر.

- جامعة حورس.

- الجامعة المصرية الصينية.

- جامعة ميريت.

- جامعة سفنكس.

- جامعة السلام.

- جامعة بدر بأسيوط.

- جامعة الصالحية الجديدة.

- جامعة الحياة.

- جامعة مايو.

- جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

- جامعة الابتكار.



- جامعة المدينة بالقاهرة.

- جامعة رشيد.

- جامعة باديا.

- جامعة وادي النيل بالفيوم.

- جامعة اللوتس.

- جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة ممفيس.

- جامعة شرق العاصمة.

- جامعة مصر الجديدة.