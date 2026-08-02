قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تحذر من الإجهاد الحراري.. وتوجه نصائح عاجلة لحماية الثروة الحيوانية والدواجن
رئيس برشلونة السابق: لهذا السبب لم نتعاقد مع صلاح.. وحمزة عبدالكريم مستقبل الفريق
رئيس وزراء بولندا يدعو إسبانيا لاتباع نهج وارسو في أمن الحدود مع تصاعد أزمة سبتة
محستش بنفسي وطعنته.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير أسمع
مدبولي: الدولة تولي المصريين بالخارج اهتمامًا كبيرًا.. وتحويلاتهم دعمت الاقتصاد في مواجهة الأزمات
الجماهير تحلم بالصفقة التاريخية.. حافلة تجوب شوارع طرابزون بصور محمد صلاح | صور
طارق يحيى يدافع عن حمزة عبد الكريم.. سيبوه في حاله وارفعوا إيديكم عنه
بدر عبد العاطي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بوحدة الدول وسيادتها
من الساحل الشمالي إلى العاصمة الجديدة.. حفلات الصيف تنعش السياحة وتعزز قوة مصر الناعمة
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية بإيلاء أقصى درجات الرعاية لأبناء مصر في الخارج
بيت الزكاة والصدقات يقرّر صرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية على مستوى الجمهورية
وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بالمنطقة دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

دليل التنسيق 2026 لطلاب علمي.. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة وشروط القبول

الجامعات الخاصة والأهلية
الجامعات الخاصة والأهلية
خالد يوسف

مع اقتراب إعلان الحدود الدنيا للقبول، يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2026-2027. وتتزايد معدلات البحث عن فرص الالتحاق بطلاب الشعبتين العلميتين «علوم ورياضة»، في ظل ما تقدمه تلك الجامعات من برامج أكاديمية متطورة ومناهج حديثة تواكب المعايير العالمية، وتوفر هذه المؤسسات التعليمية بيئة متكاملة تركز على التدريب العملي وصقل المهارات، لتأهيل الجيل الجديد من الخريجين للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2026

حتى الآن، لم يعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى الرسمي للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2026.


ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعانة بنتائج تنسيق العام الماضي كمرجع مبدئي للتعرف على الكليات التي قد تكون متاحة أمامهم، وذلك في حال جاءت نسب القبول هذا العام قريبة من مؤشرات العام السابق.

مؤشرات الحد الأدنى المتوقع للقبول بالجامعات الخاصة 2026

يمكن للطلاب الاسترشاد بالحدود الدنيا التي تم تطبيقها خلال تنسيق العام الماضي، والتي جاءت كالتالي:
- الطب البشري: 79%.
- طب الأسنان: 77%.


- طب الأسنان بجامعة سيناء: 73%.
- العلاج الطبيعي: 75%.
- العلاج الطبيعي بجامعة سيناء: 72%.
- الصيدلة: 71%.
- الصيدلة بجامعة سيناء: 68%.
- الهندسة: 67%.
- الهندسة بجامعة سيناء: 64%.
- الطب البيطري: 66%.
- الطب البيطري بجامعة سيناء: 64%.


- التمريض والتكنولوجيا الحيوية بجامعة سيناء: 53%.
- التمريض والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الأساسية بباقي الجامعات الخاصة: 64%.
- الإعلام والفنون التطبيقية واللغات والاقتصاد: 52.
- بينما بلغ الحد الأدنى 53% في جامعات 6 أكتوبر، ومصر الدولية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تضم 38 جامعة خاصة، وهي:


- جامعة 6 أكتوبر.
- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA».
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
- جامعة مصر الدولية.
- الجامعة الألمانية بالقاهرة.
- جامعة الأهرام الكندية.
- الجامعة البريطانية في مصر.
- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
- جامعة سيناء.
- جامعة فاروس بالإسكندرية.
- جامعة النهضة ببني سويف.


- جامعة المستقبل.
- الجامعة المصرية الروسية.
- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
- جامعة هليوبوليس.
- جامعة الجيزة الجديدة.
- جامعة دراية.
- جامعة بدر.
- جامعة حورس.
- الجامعة المصرية الصينية.
- جامعة ميريت.
- جامعة سفنكس.
- جامعة السلام.
- جامعة بدر بأسيوط.
- جامعة الصالحية الجديدة.
- جامعة الحياة.
- جامعة مايو.
- جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.
- جامعة الابتكار.


- جامعة المدينة بالقاهرة.
- جامعة رشيد.
- جامعة باديا.
- جامعة وادي النيل بالفيوم.
- جامعة اللوتس.
- جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا.
- جامعة ممفيس.
- جامعة شرق العاصمة.
- جامعة مصر الجديدة.

دليل الطلاب تنسيق الجامعات الخاصة شروط القبول لـ العلمي الشعبتين العلميتين «علوم ورياضة» التدريب العملي وصقل المهارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية طلاب الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

خوان بيزيرا

إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

بعد إصلاح خط الكريمات.. إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى الغردقة ورأس غارب

بيان بكميات السماد

زراعة قنا: صرف 414ألفًا و242 شكارة سماد يوريا ونترات بالموسم الصيفي

حملات إزالة بقنا

قنا.. استرداد 11 ألف و600 متر أراضي دولة خلال حملة مكبرة بقوص

بالصور

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد