وزير الخارجية الأمريكي يكشف خسائر إيران العسكرية وطهران تقترب من اتفاق نووي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألحقت أضرارًا كبيرة بالقدرات العسكرية والدفاعية الإيرانية.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن البرنامج النووي الإيراني كان يشكل تهديدًا لا يمكن السماح باستمراره، مشيرًا إلى أن طهران فقدت جزءًا كبيرًا من مظلتها الدفاعية، رغم استمرار امتلاكها صواريخ وطائرات مسيّرة.

وأضاف روبيو أن إيران باتت أكثر استعدادًا للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي والمضائق.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن تغيير إيران لسلوكها الإقليمي يتطلب زيادة الضغوط ورفع كلفة سياساتها الإقليمية إلى مستوى لا تستطيع تحمله.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف ضربة عسكرية شديدة على إيران استجابةً للوضع العالمي الذي يمر بأزمة طاقة، واضعًا شرطًا لذلك، وهو التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ومضيق هرمز.