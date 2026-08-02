«العين بالعين» .. إيران تحذّر أمريكا: سنرد بقوة على أي «عدوان» جديد

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الإقليميين، أمس السبت، من أن إيران سترد بقوة على أي «عدوان» أمريكي آخر.

وأجرى عراقجي اتصالات منفصلة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمشير الباكستاني عاصم منير، محذرًا من أن إيران سترد بالمثل على أي «عمل مغامر» من جانب الولايات المتحدة.

وأشار فيدان أيضًا إلى المكالمة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المسؤولين «ناقشا آخر المستجدات في عملية التفاوض الجارية».

وفي منشور له يتحدث عن مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال عراقجي إن إيران سترد بشكل حاسم ومتناسب على «أي عدوان» من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو دول أخرى في المنطقة.

وكتب عراقجي الأسبوع الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن استراتيجية إيران الدفاعية تقوم على الرد «بالعين بالعين» على أي هجمات تستهدف بنيتها التحتية.

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة تخطط لشن ضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن، دون أن يتضح نطاق الضربات أو الأهداف المحتملة، فيما حذّر المسؤولون من إمكانية إلغائها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى الخطة، يوم الجمعة، قائلًا: «سنضربهم بقوة شديدة».

ووجهت طهران تهديدات جديدة إلى الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، فيما أفادت السلطات الكويتية بتعرضها لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية في وقت مبكر من صباح السبت.

وفي غزة، خلّفت الضربات الإسرائيلية، في غضون ذلك، حفرة ضخمة في مستشفى بالقطاع الفلسطيني، بعد أقل من 48 ساعة من إعلان ترامب عن انفراجة محتملة في جهود السلام بين إسرائيل وحماس، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن الاتفاق الجديد.