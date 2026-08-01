استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال على غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير على أنحاء متفرقة في مدينة غزة.

واستشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان بعد قصف طيران الاحتلال سطح منزل في شارع الأقصى بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كانت مصادر طبية قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع إلى 73,349 شهيدا، و174,162 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,222، والإصابات إلى 4,053، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو مشعل، وانتشرت في أنحاء متفرقة من القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.