تفاصيل تدريبات الزمالك على ملعب النادي بالعاصمة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول مساء اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في إطار معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.



وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق على تحية اللاعبين، وطالبهم بالتركيز في بداية فترة الإعداد خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة في عدد كبير من البطولات المحلية والأفريقية.

وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم الماضي، والتتويج ببطولة الدوري.



ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.