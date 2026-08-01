بحضور رئيس النادي.. إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي 3-3

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مع نظيره الكرمة العراقي بنتيجة 3-3، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل أهداف إنبي أحمد نادر حواش، فيما أحرز حسام إيفونا الهدفين الثاني والثالث، في مواجهة شهدت العديد من المكاسب الفنية للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد بركات.

وشهد اللقاء حضور الأستاذ أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، الذي استقبل بعثة نادي الكرمة العراقي، كما قامت إدارة النادي العراقي بإهداء درع نادي الكرمة إلى الأستاذ أيمن الشريعي، تقديرًا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في لفتة تعكس عمق العلاقات الأخوية والرياضية بين الناديين.

كما حضر المباراة محمد رفاعي المدير التنفيذي لنادي إنبي.