5 مرشحين يتنافسون على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد استقالة مسحل

أُغلق رسميًا باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة الانتخابية الجديدة، لتدخل المنافسة مرحلتها الحاسمة، بعد الكشف عن قائمة المرشحين لخلافة الرئيس السابق ياسر آل مسحل.

وكان ياسر آل مسحل قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026، لينهي فترة رئاسته ويفتح الباب أمام انتخاب مجلس إدارة جديد يقود الكرة السعودية خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، تشهد الانتخابات منافسة بين خمسة مرشحين على منصب رئيس الاتحاد، في ظل الاهتمام الكبير بمستقبل كرة القدم السعودية، التي تشهد طفرة ملحوظة على المستويات المحلية والقارية والدولية.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من:

خالد الغامدي

بدر الرزيزاء

حاتم خيمي

يحيى الشريف

أحمد الوادعي

وتعمل لجنة الانتخابات حاليًا على مراجعة ملفات المرشحين والقوائم الانتخابية، قبل إعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، تمهيدًا لبدء مراحل الطعون والاستئناف وفق الجدول الزمني المعتمد.

ومن المنتظر أن تُعقد الجمعية العمومية بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية، لاختيار الرئيس الجديد ومجلس الإدارة الذي سيتولى إدارة الاتحاد خلال الدورة المقبلة.

وتحظى الانتخابات باهتمام كبير داخل الأوساط الرياضية السعودية، في ظل الملفات المهمة التي تنتظر المجلس الجديد، وعلى رأسها تطوير المسابقات المحلية، وتعزيز مستوى المنتخبات الوطنية، ومواصلة تنفيذ مشروع تطوير كرة القدم السعودية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب البناء على النجاحات التي حققتها الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين القاري والدولي.