يوسف أسامة نبيه يتفق على الانتقال إلى الموصل العراقي

أتم اللاعب يوسف أسامة نبيه اتفاقه مع نادي الموصل العراقي، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء الاتفاق بين الطرفين بعد نجاح المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية، حيث تم التوافق على جميع البنود الخاصة بالتعاقد، في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية والإعلان عن الصفقة.

ومن المنتظر أن يسافر يوسف أسامة نبيه إلى العراق خلال الفترة المقبلة للخضوع للفحوصات الطبية، قبل التوقيع الرسمي والانضمام إلى تدريبات فريق الموصل، لبدء مشواره الجديد في الدوري العراقي.