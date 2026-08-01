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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدأت بركنة وانتهت بتحطيم سيارات وتهديد بكلب شرس.. القصة الكاملة لمشاجرة بنها

كلب شرس
كلب شرس
رامي المهدي

تحول خلاف بين جيران إلى مشهد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق قيام عدد من الأشخاص بتحطيم سيارات مواطنين في بنها، لتكشف التحريات الأمنية تفاصيل الواقعة التي بدأت بمشادة وانتهت بمشاجرة وتلفيات.

بدأت الواقعة بخلاف بسيط، لكنها سرعان ما تحولت إلى مشاجرة عنيفة، ظهر خلاله شخص وسيدة وبرفقتهما كلب أثناء تحطيم سيارات مواطنين.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 27 يوليو الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين شقيقين مقيمين بمحافظة القليوبية، وطرف ثانٍ يضم 3 سيدات وسائقًا من محافظتي القليوبية والمنوفية، بسبب خلافات بين الطرفين حول الجيرة.

وكشفت التحريات أن أحد أفراد الطرف الثاني استعان بباقي أفراد المجموعة، وبحوزتهم كلب، حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين، وتعدوا على بعضهما بالضرب، كما تم إحداث تلفيات بسيارة مملوكة للطرف الأول باستخدام سيارة ربع نقل وعصا خشبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضُبط بحوزة الطرف الثاني السيارة والعصا الخشبية والكلب المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب ما حدث بسبب الخلافات المشار إليها.

وجاري إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كلب شرس تحطيم سيارات مشادة الجهات البيطرية المختصة

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