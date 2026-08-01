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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

2 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية أنصار بيت المقدس

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، للحكم بجلسة 2 نوفمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والقتل العمد وحيازة أسلحة نارية.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر إعادة محاكمة متهم أنصار بيت المقدس إرهاب

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