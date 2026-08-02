ضربات ترامب ضد إيران تثير قلق السعودية .. تفاصيل مكالمة محمد بن سلمان

تحدّث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، وأعرب عن قلقه إزاء خطط الأخير لشن ضربات جوية جديدة واسعة النطاق ضد إيران، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، بحسب ما كشفت منصة «أكسيوس» الأمريكية.

ويدرس ترامب بجدية استهداف مواقع الطاقة الإيرانية خلال الأيام المقبلة، ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية في الأردن، واستمرار تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

ولم يُصدر ترامب أوامره النهائية بعد.

وفي الصورة الأوسع، قد يؤدي هذا الهجوم إلى تصعيد غير مسبوق في الحرب الدائرة منذ خمسة أشهر، والتي توقفت مرارًا عندما فتح ترامب باب المفاوضات، ثم استؤنفت بعد فشل تلك الجهود الدبلوماسية.

وهدّدت إيران بالرد بشن هجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية في إسرائيل ودول الخليج.

وقال مسؤول أمريكي لموقع «أكسيوس»: «أعرب السعوديون عن قلقهم وطلبوا توضيحًا».

وأفاد مصدر ثانٍ مطلع على المكالمة بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حث ترامب على خفض التصعيد والامتناع عن شن الضربات.