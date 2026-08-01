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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحلبي : إنقاذ سفينة الغاز في ميناء دمياط ملحمة إدارة أزمة.. وإخراجها بطولة حقيقية

ميناء دمياط
ميناء دمياط
محمد البدوي

أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن التعامل مع حريق سفينة الغاز داخل ميناء دمياط كشف عن مستوى متقدم في إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن التركيز على حادث الطائرة المسيّرة لم يحجب الجوانب الإيجابية الكبيرة التي ظهرت خلال عملية السيطرة على الحريق.

استكمال عمليات الإطفاء

وأوضح الحلبي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة "النهار"، أن قرار إخراج السفينة المحملة بالغاز إلى خارج نطاق الميناء قبل استكمال عمليات الإطفاء كان من أهم الخطوات التي ساهمت في احتواء الموقف وتقليل المخاطر المحتملة على الأرصفة والمنشآت الحيوية.

وأشار إلى أن تنفيذ عملية قطر السفينة المشتعلة في مثل هذه الظروف يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة أن التعامل كان مع سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال وقد يؤدي استمرار وجودها داخل الميناء إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدًا أن إبعادها عن منطقة الميناء يعكس كفاءة عالية في تقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب.

طبيعة حرائق الغاز

وأضاف أن السيطرة على الحريق خلال نحو 12 ساعة فقط تعد زمنًا قياسيًا مقارنة بطبيعة حرائق الغاز، موضحًا أن هذا النوع من الحرائق يختلف تمامًا عن الحرائق التقليدية، ويتطلب أساليب ومعدات متخصصة للتعامل معه.

ولفت الحلبي إلى أن صعوبة المهمة تضاعفت بسبب تنفيذ عمليات القطر والإطفاء خلال ساعات الليل وفي عرض البحر، حيث تختلف ظروف العمل بشكل كبير عن عمليات مكافحة الحرائق على البر، سواء من حيث طبيعة المكان أو محدودية الإمكانيات المتاحة.

عمليات الإطفاء والتبريد

وأكد أن فرق العمل اعتمدت على القاطرات والمعدات البحرية المتخصصة في تنفيذ عمليات الإطفاء والتبريد، وهو ما ساهم في محاصرة النيران ومنع انتشارها، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في التعامل مع الحادث.

وشدد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية على أن ما تحقق في ميناء دمياط يعكس قدرة احترافية في إدارة الأزمات، موضحًا أن نجاح العملية لم يكن فقط في إخماد الحريق، وإنما في حماية منشأة حيوية ومنع تطور الموقف إلى أزمة أكبر.

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