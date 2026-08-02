منصور حافظ يُشيد بشخصية «معتمد جمال» وقدرته على قيادة الزمالك

أكد منصور حافظ، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج إلى فترة إعداد مكثفة بنظام "اليوم الكامل"، من أجل تعويض تأخر انطلاق المعسكر استعدادًا للموسم الجديد.

وقال منصور حافظ، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن ضيق الوقت قبل بداية الموسم يفرض على الجهاز الفني استغلال فترة الإعداد بأفضل صورة ممكنة، حتى يصل اللاعبون إلى الجاهزية المطلوبة.

وأضاف أن معتمد جمال سيواجه ضغوطًا كبيرة خلال الموسم المقبل، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها مع الزمالك، خاصة بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أنه سبق وأن أشرف على تدريب معتمد جمال خلال فترة وجوده في قطاع الناشئين، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية قوية وقدرات فنية تؤهله لتحقيق النجاح في مسيرته التدريبية.

واختتم منصور حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن شخصية معتمد جمال وقدرته على التعامل مع الضغوط ستكون من أهم عوامل نجاحه في قيادة الزمالك خلال المرحلة المقبلة.