قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير تركية: محمد صلاح يقترب بقوة من «طرابزون سبور» التركي
مسئول إيراني يكشف خروج مواقع إنتاج غاز عن الخدمة .. وعامان لعودتها
إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك
«كارتيرون» يستعيد ذكرياته مع الزمالك: معسكر شاق أعاد الفريق إلى منصات التتويج
«العين بالعين» .. إيران تحذّر أمريكا: سنرد بقوة على أي «عدوان» جديد
لماذا ميناء دمياط؟.. خبير اقتصادي يكشف علامات استفهام حول استهداف سفينة التغويز وحقيقة تأثيرها على الغاز
موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026
تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة
محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة.. اليوم
تأييد الحبس 6 أشهر على البلوجر «بطة ضياء» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
نواب: الإيرادات التاريخية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس نجاح خطط جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي
ضبط قضايا عُملة بقيمة 7 ملايين جنيه .. وهذه عقوبة الجريمة طبقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منصور حافظ يُشيد بشخصية «معتمد جمال» وقدرته على قيادة الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
علا محمد

أكد منصور حافظ، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج إلى فترة إعداد مكثفة بنظام "اليوم الكامل"، من أجل تعويض تأخر انطلاق المعسكر استعدادًا للموسم الجديد.

وقال منصور حافظ، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن ضيق الوقت قبل بداية الموسم يفرض على الجهاز الفني استغلال فترة الإعداد بأفضل صورة ممكنة، حتى يصل اللاعبون إلى الجاهزية المطلوبة.

وأضاف أن معتمد جمال سيواجه ضغوطًا كبيرة خلال الموسم المقبل، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها مع الزمالك، خاصة بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أنه سبق وأن أشرف على تدريب معتمد جمال خلال فترة وجوده في قطاع الناشئين، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية قوية وقدرات فنية تؤهله لتحقيق النجاح في مسيرته التدريبية.

واختتم منصور حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن شخصية معتمد جمال وقدرته على التعامل مع الضغوط ستكون من أهم عوامل نجاحه في قيادة الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

لاعب نادي الزمالك السابق منصور حافظ زملكاوي الزمالك معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2026.. مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

كليات تنتظرك في تنسيق 2026

لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

ترشيحاتنا

ميجيل

الله يرحمك يا عم وحيد .. صانع المحتوى الإسباني ميجيل يودع صديقه المصري بكلمات مؤثرة

متحدث الصحة

الصحة: إغلاق وحدات صحية بالمنيا معلومات مغلوطة وشائعة مغرضة

مبادرة دوي

القومي للمرأة يطلق أنشطة مبادرة "دوي.. دوائر الحكي" لتمكين الفتيات بـ10 محافظات

بالصور

تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة

الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد