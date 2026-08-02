كاتب صحفي: الخوارزميات لا تعرض الحقيقة مجردة بل تغذي اهتماماتك وتحجب عنك الأهم|فيديو

قال الكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير جريدة "الأهرام"، إن هناك اعترافاً مجتمعياً وأسرياً متزايداً بخطورة أزمة السوشيال ميديا، لا سيما على مستوى تآكل الترابط الأسري؛ حيث بات أفراد العائلة الواحدة يجتمعون في مكان واحد بينما ينعزل كل منهم في عالمه الخاص عبر شاشة هاتفه.

ولفت الكاتب الصحفي ماجد منير، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، إلى تحدٍ تكنولوجي أعمق، وهو دور خوارزميات المنصات الرقمية التي لا تعرض للمتلقي الحقيقة مجردة، بل تبرمج المحتوى بناءً على تاريخ تصفحه، لتغذي اهتماماته وتحجب عنه معلومات أخرى قد تكون بالغة الأهمية والفائدة.

​وحذر من مارد جديد لا يدرك المجتمع حجم خطورته بعد، وهو الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح بإمكان التكنولوجيا الحديثة إنتاج محتوى مرئي ومسموع متكامل على المنصات الرقمية لا يمت للحقيقة بصلة، لكنه بجودته الفائقة يمتلك القدرة الكاملة على خداع المتلقي وإقناعه بأنه محتوى حقيقي بنسبة 100%، كاشفًا عن خارطة طريق واضحة لمواجهة هذا التحدي الوجودي الذي يهدّد عقول الشباب، مرتكزة على محورين أساسيين لا غنى عنهما.

وأكد أن هذين المحورين يتمثلان في ​التربية الإعلامية والثقافة الرقمية وضرورة إدخال مفاهيم التربية الإعلامية ضمن منظومة التعليم الأساسي والجامعي، لكي ينشأ الجيل الجديد قادرًا على تقييم المنتج الإعلامي، والتحقق من مرجعية المعلومات، ومدى دقتها، وكيفية التعامل الواعي مع شبكات التواصل التي أصبحت وسيلة إعلامية لا يمكن تجاهلها، فضلًا عن ​الضوابط التشريعية والإجرائية والتأكيد على ضرورة وجود تشريعات وقوانين وطنية تنظم هذا الفضاء، وحتى إن حاول البعض التحايل عليها، فإنها تضمن حدًا أدنى من ضبط الأداء وحماية النشء، لضمان ألا يدخل هذه المنصات الخطرة إلا من هو قادر حقًا على التعامل معها بوعي وإدراك.