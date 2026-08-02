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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد تخريج دفعة جديدة من كلية الصيدلة .. صور

محافظ بورسعيد يشهد تخريج دفعة جديدة من كلية الصيدلة
محافظ بورسعيد يشهد تخريج دفعة جديدة من كلية الصيدلة
محمد الغزاوى

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، احتفالية كلية الصيدلة بجامعة بورسعيد بتخريج الدفعة الثامنة من أبنائها، في مناسبة أكدت المكانة العلمية المتميزة للكلية ودورها في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
 

وشهد الاحتفال حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيسي جامعتي شرق بورسعيد الأهلية وشرق بورسعيد التكنولوجية، ونقيب صيادلة بورسعيد، وقيادات القطاع الصحي بالمحافظة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، والمهندس محمد السيد  إلى جانب أولياء أمور الخريجين.
 

واستُهلت فعاليات الحفل بطابور عرض الخريجين داخل مجمع حمامات السباحة بكلية علوم الرياضة، أعقبه عزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل عرض فيلم ترحيبي استعرض لمحافظة بورسعيد وأبرز معالمها الحضارية والتنموية.
 

محافظ بورسعيد يشهد تخريج دفعة جديدة من كلية الصيدلة

وألقت الطالبة يارا إيهاب أنيس كلمة الخريجين نيابة عن زملائها، معربة عن خالص الامتنان لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل ورعايته الدائمة لأبنائه الطلاب، كما وجهت الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وزملائها، واختتمت كلمتها برسالة مؤثرة إلى أولياء الأمور، مؤكدة أن لحظة التخرج هي ثمرة سنوات طويلة من الصبر والتضحية والكفاح.
من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور أمجد منصور، عميد كلية الصيدلة، كلمة رحب خلالها بمحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة والسادة الحضور، موجهًا الشكر للدكتور أحمد عبد القادر، عميد كلية علوم الرياضة، على دعمه في تنظيم الحفل، كما هنأ الخريجين وأسرهم، مؤكدًا أن مهنة الصيدلة رسالة إنسانية سامية تقوم على خدمة الإنسان، داعيًا الخريجين إلى التحلي بالإخلاص والتفاني والأمانة في أداء رسالتهم المهنية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، عن خالص شكره وتقديره للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على مشاركته أبناء الجامعة فرحتهم، كما رحب بجميع الضيوف والحضور.
وأكد رئيس الجامعة أن جامعة بورسعيد لا تحتفل اليوم بمجرد تخريج دفعة جديدة، بل تحتفل بإهداء الوطن كوكبة من الكفاءات العلمية القادرة على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء، مشددًا على أن الجامعة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن رسالتها الأساسية تتمثل في إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار والمنافسة.
وقال رئيس الجامعة: "من جامعة بورسعيد نرسل رسالة حب وسلام إلى الجميع، ونقدم للوطن جيلاً مسلحًا بالعلم والمعرفة والمهارات الحديثة، قادرًا على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة."
وأضاف أن الشباب هم أمل الوطن وقوته الحقيقية، داعيًا الخريجين إلى مواصلة التعلم والتدريب المستمر وصقل مهاراتهم، حتى يصبحوا عناصر فاعلة في سوق العمل، ويسهموا في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن احتفال هذا العام يحمل أهمية خاصة، إذ يشهد تخريج ثاني دفعة بنظام Pharm D، إلى جانب تخريج أول دفعة من برنامج Pharm D Clinical Pharmacy، وهو ما يعكس التطور الأكاديمي الذي تشهده كلية الصيدلة وحرصها على مواكبة أحدث النظم التعليمية العالمية.
وأوضح أن عدد خريجي هذا العام بلغ 126 خريجًا وخريجة، بينهم 19 خريجًا من برنامج الصيدلة الإكلينيكية، لينضموا إلى سجل خريجي الكلية الذين يمثلون سفراء لها في مختلف مواقع العمل، حاملين رسالة المهنة بعلم راسخ، ومهارات عملية، وأخلاقيات مهنية رفيعة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة بورسعيد حرصت منذ تأسيسها على توفير بيئة تعليمية متطورة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي والأنشطة الطلابية، بما يضمن إعداد خريج قادر على الابتكار واتخاذ القرار وخدمة المجتمع بكفاءة.

وأشار إلى أن نجاح الطلاب يمثل امتدادًا لنجاح الجامعة ورسالتها، ويعد ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وأولياء الأمور.
وتضمنت الاحتفالية عروضًا فنية متميزة قدمتها فرق الفنون الشعبية والفلكلور من البوسنة والهرسك والجزائر وفلسطين، إلى جانب العرض المميز لفريق الفنون الشعبية والفلكلور المصري، بإشراف عام الأستاذ الدكتور أحمد بيومي، المشرف العام على الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإخراج وإدارة فنية للأستاذ محمد الملكي، وتصميم الأستاذ محمد عمرو، فيما قدمت الطالبة جانا الحسيني الأغنية الختامية التي نالت إعجاب الحضور.
 

واختُتمت الاحتفالية بقيام رئيس الجامعة وعميد كلية الصيدلة بتكريم الخريجين وتسليمهم دروع التخرج، وسط أجواء من البهجة والفخر بين الطلاب وأسرهم، قبل أن يردد الخريجون قسم مزاولة المهنة، في مشهد جسد عظمة الرسالة الإنسانية لمهنة الصيدلة، والتزامهم بأداء واجبهم بكل أمانة وإخلاص، لتبقى هذه اللحظة محطة فارقة في مسيرتهم العلمية والمهنية وبداية مرحلة جديدة من العطاء وخدمة الوطن.

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