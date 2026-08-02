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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملخص وأهداف تعادل إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

سقط فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في فخ التعادل أمام كولومبوس كرو بنتيجة هدفين لكل منهم في المباراة التي أقيمت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإمريكي .

سجل أهداف إنتر ميامي كلا من لويس سواريز في الدقيقة 16 وأضاف نواه ألن في الدقيقة 50 من عمر المباراة فيما سجل ثنائية كولومبوس كرو كلا من كاسيميرو لاعب إنتر ميامي بالخطأ في المباراة في الدقيقة 34 وأضاف برايس منديز في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

أهداف مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو

وكان ميسي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في المباراة في الدقيقة 53 كبديل وسط استقبال حافل من جمهور ميامي بعد مشاركته في كأس العالم 2026.

وغاب وسام أبو علي مهاجم الأهلي الساق ولاعب كولومبوس كرو الحالي بسبب إصابة الرباط الصليبي التي لاحقته في إبريل الماضي.

بهذه النتيجة صعد رصيد إنتر ميامي إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الشرقي من بطولة الدوري الأمريكي خلف ناشفيل المتصدر بفارق نقطتين، فيما وصل كولومبوس كرو للنقطة 20 نقطة محتلا المركز الـ11.

ويلعب إنتر ميامي،أما منافسه أتلتيكو سان لويس الخميس المقبل، قبل مواجهة مونتيري وليون سعيًا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

فريق إنتر ميامي ليونيل ميسي كولومبوس كرو لويس سواريز كاسيميرو

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