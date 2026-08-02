الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى سبتة مع تصاعد أزمة المهاجرين

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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من السفر إلى مدينة سبتة الإسبانية في ظل تصاعد أزمة المهاجرين.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم رفع التحذير من السفر إلى سبتة إلى المستوى الثالث - وهو إعادة النظر في السفر بسبب الاضطرابات.

وقالت الخارجية إن التدفق الهائل وغير المنضبط للمهاجرين من المغرب إلى سبتة "قد يؤدي إلى أوضاع أمنية غير متوقعة وخطيرة. ونتيجةً لهذا الوضع الخطير، نشرت إسبانيا الجيش الإسباني والشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني".

وأضاف بيان الوزارة: "ينبغي على الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى المنطقة نظرا للمخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم".