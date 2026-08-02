تنسيق الجامعات 2026 .. المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026، يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 وخصوصًا أصحاب المجاميع المرتفعة، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، استعدادًا لبدء تسجيل الرغبات إلكترونيًا.



وأكدت مصادر إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعلن موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2026 خلال الساعات المقبلة.

وأضافت المصادر أنه سيتم الإعلان عن بدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، خلال ساعات، ويستمر التسجيل لمدة 5 أيام.

خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكليات المرحلة الأولى

تشمل الخطوات ما يلي:

1 - قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا. www.tansik.egypt.gov.eg

2 - قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.



قواعد تنسيق الجامعات 2026

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بشأن ضوابط وقواعد القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025-2026، والذي تضمن قواعد ترشيح الطلاب وآليات القبول داخل الجامعات الحكومية.

آليات قبول طلاب الثانوية العامة 2026 في تنسيق الجامعات

وفقًا للمادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتنظيم تنسيق الجامعات الحكومية 2025-2026.

آليات قبول طلاب الثانوية العامة على النحو التالي:

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (العلمي والأدبي) لعام 2025، سواء بنظامها الحديث أو القديم، والمقرر قبولهم كطلاب منتظمين في الجامعات الحكومية المصرية، من خلال التنسيق الإلكتروني، وذلك بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة والضوابط التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

استثناء 1500 طالب من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2026

يتم توزيع 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بواقع (500 طالب شعبة علوم، و500 طالب شعبة رياضيات، و500 طالب شعبة أدبي)، وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، مع استثنائهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني.

كما يتم إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة طوال سنوات الدراسة الجامعية، بشرط حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي خلال مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.