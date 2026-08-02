ارتفاع أسعار الكهرباء .. كيفية خفض الفاتورة في الصيف

مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد اعتماد الأسر على أجهزة التكييف والمراوح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء وقيمة الفواتير الشهرية. وفي ظل تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أفضل الطرق لترشيد الاستهلاك دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنازل.

ويؤكد المتخصصون أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل كامل، وإنما يعتمد على الاستخدام الأمثل لها، ورفع كفاءة التشغيل، والحد من إهدار الطاقة، بما يسهم في تقليل الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة الشهرية.

ارتفاع اسعار الكهرباء

لماذا يرتفع استهلاك الكهرباء خلال الصيف؟

تشهد أشهر الصيف أعلى معدلات لاستهلاك الكهرباء نتيجة تشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة، إلى جانب استمرار تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية أو تركها في وضع الاستعداد، وهو ما يؤدي إلى استهلاك طاقة إضافية دون الاستفادة منها.

أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

يساعد ترشيد استهلاك الكهرباء في تقليل الأعباء المالية على الأسر، كما يخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، ويرفع كفاءة منظومة الطاقة، فضلا عن مساهمته في الحد من الانبعاثات والآثار البيئية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للطاقة.

نصائح فعالة لتقليل فاتورة الكهرباء

ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تساهم في خفض الاستهلاك، من أبرزها:

إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة وفصلها عن مصدر الكهرباء.

استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ذات الكفاءة العالية.

ضبط درجة حرارة أجهزة التكييف عند 24 درجة مئوية لتحقيق أفضل توازن بين الراحة وتوفير الطاقة.

إحكام غلق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف لمنع تسرب الهواء البارد.

استخدام الستائر العازلة للحد من دخول أشعة الشمس وارتفاع درجة حرارة الغرف.

تنظيف فلاتر أجهزة التكييف بصورة دورية للحفاظ على كفاءة التشغيل.

تفعيل خاصية "Sleep" في أجهزة التكييف الحديثة أثناء النوم.

تقليل استخدام الأجهزة التي تنتج حرارة، مثل الأفران والمكاوي، داخل الغرف المكيفة.

كما ينصح بفصل شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية بعد الانتهاء من استخدامها، وتشغيل الغسالة بحمولتها الكاملة لتقليل عدد مرات التشغيل، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية نهارا، مع استخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة ذات العمر التشغيلي الطويل.

وفر يصل إلى 30%

ووفقا للمتخصصين، فإن الالتزام بهذه الإرشادات يمكن أن يساهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قيمة الفاتورة الشهرية، مع الحفاظ على مستوى الراحة داخل المنزل ودعم جهود ترشيد الطاقة.

ارتفاع اسعار الكهرباء

أسعار الكهرباء الجديدة بعد تطبيق التعريفة

بالتزامن مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الصيف، يبحث ملايين المواطنين عن أسعار الكهرباء الجديدة، بعد إعلان منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تطبيق تعريفة محدثة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت سعر الشريحة الأولى دون زيادة، مع رفع أسعار باقي الشرائح بمتوسط يبلغ نحو 12%.

وأوضحت المنظومة أن تعديل التعريفة يأتي في إطار خطة الدولة لضمان استدامة قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية، مع استمرار دعم الشرائح الأقل استهلاكا ومراعاة البعد الاجتماعي.

أسباب تعديل أسعار الكهرباء

أكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن التعريفة الجديدة جاءت عقب دراسات فنية ومالية واقتصادية، استهدفت تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الدعم للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة.

وأضافت أن تعديل الأسعار يهدف إلى الحفاظ على استقرار الخدمة، واستمرار تنفيذ خطط تطوير قطاع الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع الإبقاء على الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا.

تثبيت سعر الشريحة الأولى

قررت المنظومة تثبيت سعر الشريحة الأولى، والتي تشمل الاستهلاك من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة، عند 68 قرشا للكيلووات/ساعة دون أي زيادة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل واستمرار توجيه الدعم لمحدودي الاستهلاك.

زيادة بمتوسط 12% لباقي الشرائح

شملت الزيادة جميع شرائح الاستهلاك الأخرى بمتوسط يقارب 12%، مع اختلاف نسبة الزيادة وفقا لحجم الاستهلاك، بما يحقق عدالة توزيع الدعم، ويوجه الجزء الأكبر منه إلى الشرائح الأقل استهلاكا.

ارتفاع اسعار الكهرباء

الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا

أكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن الدولة تتحمل سنويا نحو 100 مليار جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء والتعريفة التي يسددها المشتركون، بما يعكس استمرار دعم الدولة للمواطنين وعدم تحميلهم التكلفة الحقيقية بالكامل.

نسب الدعم حسب حجم الاستهلاك

تختلف نسبة الدعم باختلاف حجم الاستهلاك، حيث يتحمل المواطن نحو 25% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، وترتفع النسبة إلى 30% عند 100 كيلووات/ساعة، و42% عند 200 كيلووات/ساعة، و49% عند 300 كيلووات/ساعة.

كما يتحمل المشترك نحو 54% من التكلفة عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، و59% عند 500 كيلووات/ساعة، و62% عند 600 كيلووات/ساعة، بينما يتحمل المشتركون الذين يتراوح استهلاكهم بين 700 و1000 كيلووات/ساعة نحو 88% من التكلفة الفعلية، في حين يتحمل أصحاب الاستهلاك الذي يبلغ 2000 كيلووات/ساعة التكلفة الكاملة دون أي دعم.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

الشريحة الأولى (0 - 50 كيلووات/ساعة): 68 قرشا للكيلووات/ساعة (دون زيادة).

الشريحة الثانية (51 - 100 كيلووات/ساعة): 87.36 قرشا بدلا من 78 قرشا.

الشريحة الثالثة (101 - 200 كيلووات/ساعة): 1.064 جنيه بدلا من 95 قرشا.

الشريحة الرابعة (201 - 350 كيلووات/ساعة): 1.736 جنيه بدلا من 1.55 جنيه.

الشريحة الخامسة (351 - 650 كيلووات/ساعة): 2.184 جنيه بدلا من 1.95 جنيه.

الشريحة السادسة (651 - 1000 كيلووات/ساعة): 2.352 جنيه بدلا من 2.10 جنيه.

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): 2.89 جنيه بدلا من 2.58 جنيه.