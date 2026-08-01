قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر: إنفانتينو قد لا يستمر رئيسًا للفيفا.. وناصر الخليفي أحد المرشحين لخلافته
رامي جبر: اجتماع القاهرة يضع الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق غزة
المصري يتفق مع الأهلي على ضم حارسه.. والمفاوضات مستمرة لحسم صيغة الصفقة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 ورابط الاستعلام والشروط
عبد الفتاح دولة: لا مبرر لانزعاج نتنياهو من اتفاق حظي بموافقة حكومته
طارق فهمي: غموض أهداف إسرائيل يفاقم أزمتها.. وتغير المزاج الأمريكي يثير قلق تل أبيب
أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته بالمنوفية إلى فضيلة المفتي في الجلسة الأولى
قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص
ترامب يشيد بقيادة الملك محمد السادس ويؤكد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب
ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في السوق الرسمية الآن
التسجيل في مصر الرقمية 2026.. خطوات إنشاء الحساب والخدمات المتاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري طاقة: السعر العادل للكيلو وات في الكهرباء 7 جنيهات

عداد كهرباء
عداد كهرباء
هاني حسين

أكد المهندس الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تأتي في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء التي تتحمل الدولة جانبًا كبيرًا منها، مشددًا على أن رفع الأسعار لا يجب أن يكون الحل الوحيد، وأن المواطن لا ينبغي أن يتحمل التكلفة بشكل مستمر.


وقال محمد سليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك قوانين كان ينبغي تطبيقها لإعادة هيكلة منظومة الكهرباء بصورة تحقق العدالة، مؤكدًا أن المواطن لديه استعداد لتحمل التكلفة إذا كانت التسعيرة عادلة وواضحة.

وأضاف محمد سيلم، أن سوق الطاقة يشهد اضطرابات عالمية أثرت على تكلفة الإنتاج، إلا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يجب أن يؤدي دوره باستقلالية، مشيرًا إلى أن تبعيته للوزارة قد تؤثر على آلية اتخاذ القرارات الخاصة بتسعير الكهرباء.

وأوضح استشاري الطاقة، أن الأعباء الاقتصادية أصبحت كبيرة على المواطنين، لافتًا إلى أن السعر العادل للكيلووات/ساعة عالميًا يصل إلى نحو 7 جنيهات، وليس السعر الحالي، مضيفًا أن الشريحة الأولى تستهلك كمية محدودة من الكهرباء، وأن أرقام المشتركين في هذه الشريحة تحتاج إلى مزيد من الشفافية والدقة، مؤكدًا أنه من غير المنطقي الحديث عن وجود 12 مليون مواطن من المشتركين ضمن الشريحة البسيطة دون توضيح البيانات الحقيقية.

وأشار إلى أن الجميع حريص على استقرار الاقتصاد المصري، محذرًا من أن استمرار زيادة الأعباء قد ينعكس على المواطنين بصورة أكبر، مؤكدًا أن الحل يكمن في تطبيق القوانين وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء، بدلًا من الاعتماد على رفع الأسعار باعتباره الحل الأساسي.

وأضاف سليم، أن استهلاك 50 كيلووات/ساعة في الشريحة الأولى يعد محدودًا، موضحًا أن العدادات الكودية يتم احتساب استهلاكها وفق تعريفة ثابتة تزيد عن أعلى شريحة سعرية، وأن الدولة قامت بتركيب ملايين العدادات الكودية بهدف قياس الاستهلاك الفعلي وإثبات قيمة الكهرباء التي يستهلكها المستخدم.

واختتم محمد سليم تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة أسعار الكهرباء كانت متوقعة في ضوء الحسابات الفعلية لتكلفة الإنتاج، لكنها لا تغطي سوى أقل من نصف ما تتحمله الدولة، مشددًا على أن الحل لا يكمن في رفع الأسعار فقط، وإنما في تطبيق القانون، وترشيد الاستهلاك خاصة خلال فترات الذروة والموجات الحارة، مع ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة هذا الملف، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة في قطاع الكهرباء، لكن الزيادة المستمرة في الأسعار لا يمكن أن تكون الحل الدائم.
 

الكهرباء الطاقة اخبار التوك شو عداد الكهرباء الشرائح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

بيزيرا

عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي

ترشيحاتنا

شركات الكيماويات الأوروبية

أرباح شركات الكيماويات الأوروبية تتجاوز التوقعات في الربع الثاني مع استمرار الحذر

"حقبة جديدة" لحرائق الغابات في دول البحر المتوسط

علماء يحذرون من حقبة جديدة لحرائق الغابات في دول البحر المتوسط بسبب تغير المناخ

استهداف ناقلة وقود مخصصة للجيش الأوكراني

روسيا تعلن استهداف ناقلة وقود مخصصة للجيش الأوكراني في ميناء أوديسا وسط تصاعد الهجمات المتبادلة

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد