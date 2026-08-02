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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرئيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة

قصف الاحتلال الإسرئيلي
قصف الاحتلال الإسرئيلي
أ ش أ

استشهد 7 فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطينيين، أحدهما طفل، وإصابة آخرين، إثر قصف صاروخي استهدف شقة سكنية في برج السوسي بمنطقة الميناء، غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيان، إحداهما سيدة، وأصيب عدد آخر، جراء قصف نفذه طيران الاحتلال استهدف شقة سكنية في منطقة المشاعلة جنوب المدينة.

كما استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفل، إثر قصف استهدف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة، شمال غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وبذلك، ارتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى سبعة، بينهم طفلان وسيدة، إضافة إلى عدد من المصابين.

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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