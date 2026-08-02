المرور يضبط 119 الف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (119834) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1173) سائق تبين إيجابية عدد (37) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .





كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (500) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (158) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (7) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام ، كما تم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









