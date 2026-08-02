توتنهام يطارد عمر مرموش لدعم خط هجومه وينتظر موافقة السيتي

عاد اسم الدولي المصري عمر مرموش ليتصدر المشهد في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما جدد نادي توتنهام هوتسبير اهتمامه بالحصول على خدماته من مانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية أن إدارة توتنهام لا تزال تضع مرموش ضمن أولوياتها لتدعيم الخط الأمامي، وترى في اللاعب المصري خيارًا مثاليًا بفضل مرونته الهجومية وقدرته على شغل أكثر من مركز.

وأوضح التقرير أن مستقبل مرموش مع مانشستر سيتي لم يُحسم بعد، في ظل انتظار الجهاز الفني الجديد بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا تقييم جميع عناصر الفريق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن قائمة الموسم المقبل.

ورغم ارتباط مرموش بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2029، فإن توتنهام يواصل متابعة موقفه عن قرب، على أمل استغلال أي فرصة تسمح بفتح باب المفاوضات مع النادي السماوي خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن ملف اللاعب قد يشهد تطورات متسارعة قبل إغلاق الميركاتو، سواء باستمراره مع مانشستر سيتي أو انتقاله إلى صفوف توتنهام، الذي يتمسك بإتمام الصفقة إذا سنحت الفرصة.