قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس برشلونة السابق: لهذا السبب لم نتعاقد مع صلاح.. وحمزة عبدالكريم مستقبل الفريق
رئيس وزراء بولندا يدعو إسبانيا لاتباع نهج وارسو في أمن الحدود مع تصاعد أزمة سبتة
محستش بنفسي وطعنته.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير أسمع
مدبولي: الدولة تولي المصريين بالخارج اهتمامًا كبيرًا.. وتحويلاتهم دعمت الاقتصاد في مواجهة الأزمات
الجماهير تحلم بالصفقة التاريخية.. حافلة تجوب شوارع طرابزون بصور محمد صلاح | صور
طارق يحيى يدافع عن حمزة عبد الكريم.. سيبوه في حاله وارفعوا إيديكم عنه
بدر عبد العاطي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بوحدة الدول وسيادتها
من الساحل الشمالي إلى العاصمة الجديدة.. حفلات الصيف تنعش السياحة وتعزز قوة مصر الناعمة
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية بإيلاء أقصى درجات الرعاية لأبناء مصر في الخارج
بيت الزكاة والصدقات يقرّر صرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية على مستوى الجمهورية
وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بالمنطقة دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
رسمياً .. إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موندو ديبورتيفو: حمزة عبد الكريم جزء من مشروع برشلونة للمستقبل

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يواصل تنفيذ مشروعه طويل الأمد لبناء المستقبل، من خلال الجمع بين الاعتماد على أكاديمية "لا ماسيا" والتعاقد مع أبرز المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة أن "لا ماسيا" لا تزال تمثل حجر الأساس في مشروع النادي، باعتبارها واحدة من أشهر وأفضل أكاديميات كرة القدم عالميًا، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية سبق أن وصفها بأنها "الأكاديمية التي غيّرت تاريخ كرة القدم"، لما قدمته من نجوم تركوا بصمة كبيرة مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

ورغم المكانة التاريخية للأكاديمية، شددت الصحيفة على أن إدارة برشلونة لا تكتفي بالاعتماد على خريجيها، بل تواصل متابعة المواهب الصاعدة في مختلف الدول، بهدف ضم العناصر القادرة على صناعة الفارق مستقبلًا.

وأشارت إلى أن انضمام المصري حمزة عبد الكريم، إلى جانب جيسي بيسيو خلال عام 2026، يأتي ضمن هذه الرؤية، التي تقوم على تدعيم فرق النادي السنية بأفضل اللاعبين الواعدين، بالتوازي مع مواصلة تطوير مواهب "لا ماسيا".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن برشلونة يرى في هذا النهج الضمان الحقيقي لاستمرار نجاحه، من خلال المزج بين الهوية التي صنعتها الأكاديمية التاريخية، واستقطاب أبرز المواهب الشابة من خارج أسوار النادي، بما يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للفريق في السنوات المقبلة.

برشلونة لاماسيا حمزة عبدالكريم حمزة عبد الكريم عبدالكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

خوان بيزيرا

إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع بالمنطقة

احتياطيات التنجستين

اكتشاف أكبر احتياطي أمريكي من الـ تنجستين يصطدم بعقبة من وكالة ناسا

رئيس وزراء المجر بيتر ماجار

إغلاق المحطة النووية الوحيدة في المجر بسبب انخفاض منسوب نهر الدانوب

بالصور

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد