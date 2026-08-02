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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط القبول في مدارس ستيم للمتفوقين 2027 .. توضيح عاجل من التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط القبول في مدارس ستيم للعام الدراسي المقبل ، مؤكدة ما يلي :

  •  يشترط في المتقدم للامتحان استيفاء كافة المعايير الآتية:

- الجنسية: أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- السن: ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 / 10 / 2026م عن 18 عاماً.

- شهادة التخرج: أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2026/2025م

- الحد الأدنى الإلزامي للمجموع: الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (260) درجة فأكثر بنسبة تعادل (%92.8) من المجموع الكلي البالغ (280) درجة كشرط أساسي لتقديم الطلب.

- اللياقة الطبية: أن يجتاز الطالب بنجاح الكشف الطبي يُجرى للطلاب المقبولين فقط بعد إعلان النتائج).

- السلامة الصحية: أن يكون الطالب خالياً تماماً من أي أمراض مزمنة، أو معدية، أو نفسية، أو أي أمراض تتطلب رعاية خاصة وفي حال ثبوت أي مرض مزمن مخفى يُحوّل الطالب تلقائياً لمدارس التعليم العام).

- يتم قبول وتوزيع الطلاب بمدارس المتفوقين (STEM) بناءً على ترتيب درجاتهم التنافسية المحتسبة بنظام النقاط أولاً، وتطبيقاً لترتيب رغباتهم المرفقة إلكترونياً ثانياً.

- تعمل مدارس المتفوقين بنظام الإقامة الداخلية الإلزامية الكاملة، وبناءً عليه لا يحق للطالب نهائياً التقدم بطلب للتحويل بين مدارس STEM بخلاف المدرسة التي تم تنسيقه وتسكينه عليها في النتيجة، سواء عند القبول أو طوال سنوات الدراسة بالمدرسة.

- يحق للطالب في أي وقت التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام بما يتوافق مع النظام الذي كان يدرسه في المرحلة الإعدادية، مع التزامه التام بدفع الرسوم والنفقات الفعلية للدراسة بمدارس STEM عن الفترة الزمنية الفعلية التي قضاها داخل المدرسة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين stem ،  للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للالتحاق بالصف الأول الثانوي في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توزع المدارس المتاحة على مستوى الجمهورية وفقاً لطبيعة المناهج واللغة والنظام التعليمي كما يلي:

-  مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس (بنين فقط) وهي مدارس تخدم جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتعمل بنظام "البكالوريا المصرية"، وتدرس المناهج بـ اللغة العربية، الدراسة بها مجانية بالكامل لكافة الطلاب المقبولين.

-  مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) (بنين / بنات / مشتركة) النظام التعليمي والشهادة تعمل وفقاً لمناهج خاصة قائمة على البحث العلمي والابتكار ونظام المشروعات (Capstone) وطبقاً للنظام المعتمد للعمل بها، وتدرس المناهج بـ اللغة الإنجليزية، و تخضع لنظام المصروفات السنوية بحسب نوع المدرسة الإعدادية المتخرج منها الطالب.

التقديم في مدارس المتفوقين stem

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين stem على الموقع الرسمي للوزارة حتي يوم 9 أغسطس، وتُعقد الاختبارات إلكترونياً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس وحتي يوم 20 أغسطس.


التقديم في مدارس المتفوقين stem .. الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات  يسمح للطلاب المصريين من الفئات التالية بـ التقديم في مدارس المتفوقين stem مؤكدة أنها كالتالي :

- الطالب المصري الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025 من جميع محافظات الجمهورية.

- الطالب المصري الحاصل على براءة اختراع معتمدة رسمياً من أكاديمية البحث العلمي يُسمح له بدخول الاختبارات المدارس STEM مباشرة دون التقيد بشروط المجموع الكلي وتحتسب له ۱۰ نقاط ضمن نقاط التقييم.

- الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوف للشروط.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية ودرس منهجاً أجنبياً، وقام بمعادلة الشهادة.

التقديم في مدارس المتفوقين stem .. قواعد القبول

و يتم قبول وتوزيع الطلاب بمدارس المتفوقين (STEM) بناءً على ترتيب درجاتهم التنافسية المحتسبة بنظام النقاط أولاً، وتطبيقاً لترتيب رغباتهم المرفقة إلكترونياً ثانياً.

و تعمل مدارس المتفوقين بنظام الإقامة الداخلية الإلزامية الكاملة، وبناءً عليه لا يحق للطالب نهائياً التقدم بطلب للتحويل بين مدارس STEM بخلاف المدرسة التي تم تنسيقه وتسكينه عليها في النتيجة، سواء عند القبول أو طوال سنوات الدراسة بالمدرسة.

و يحق للطالب في أي وقت التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام بما يتوافق مع النظام الذي كان يدرسه في المرحلة الإعدادية، مع التزامه التام بدفع الرسوم والنفقات الفعلية للدراسة بمدارس STEM عن الفترة الزمنية الفعلية التي قضاها داخل المدرسة.

القبول في مدارس ستيم مدارس ستيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدارس

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