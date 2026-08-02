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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف أسباب خصم الرصيد من العداد

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

كثير من مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع  يشتكون من خصومات مفاجئة وقت الشحن وبعد زيادة أسعار الكهرباء التى أقرتها الوزارة، ليتم تطبيقها بأثر رجعى بداية من يوليو الماضى، ويتم تحصيل الزيادة مع فاتورة كهرباء أغسطس  للعدادات التقليدية، وبالنسبة للعداد مسبق الدفع سيتم خصم التعريفة الجديدة بأثر رجعي عند شحن كارت العداد.

 أسباب تراكم المديونية بعداد الكهرباء

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أسباب الخصم من شحن العداد وهي:

1- استهلاك "ساعات السماح" (الاستهلاك بالسالب) العداد مبرمج لكي لا يفصل كهرباء في أوقات معينة رغم نفاد الرصيد.

وأوقات السماح هي “أيام الجمعة، والعطلات الرسمية، ويومياً من 5 مساءً حتى 10 صباحاً”، ونتيجة ذلك أن أي استهلاك في هذا الوقت ونفاد الرصيد يتم تسجيله كمديونية بالسالب.

وعند شحن  الكارت ووضعه في العداد، يخصم  قيمة الاستهلاك .

2- رسوم خدمة العملاء 

هناك رسوم ثابتة بخصم شهرياً من كل عداد (تتراوح قيمتها حسب الشريحة).

ولو كانت الوحدة مغلقة ولا يتم شحن العداد لفترة طويلة، يتم تجميع الرسوم وعند الشحن يتم خصمها.

وتراكم المديونية “رسوم متأخرة” يتم خصمها بالكامل بمجرد وضع الكارت وشحنه بعد فترة انقطاع.

3- أقساط العداد أو مقايسة التوصيل 

لو تم تركيب العداد بنظام التقسيط أو في حالة وجود مقايسة بجدولة، تقوم شركة الكهرباء ببرمجة العداد لخصم قيمة "القسط الشهري" الثابت، وهذا الخصم يتم أوتوماتيكياً مع أول عملية شحن في الشهر الجديد.

4- الديون القديمة المجدولة (ديون الفاتورة) 

لو تم تحويل عداد قديم (بفاتورة) لعداد كارت وكانت هناك  مديونية قديمة، تتم جدولة المديونية على أقساط شهرية تنزل على العداد، والعداد يسحب القسط آلياً عند الشحن شهرياً.

5- فروق الشريحة (المحاسبة بأثر رجعي) 

هذه أهم نقطة تسبب خصما كبيرا مفاجئا، فالعداد يبدأ كل شهر على “الشريحة الأولى”، وستزداد هذه المبالغ بعد زيادة أسعار الكهرباء. 

وعند زيادة الاستهلاك، تنتقل مثلاً من الشريحة الثانية للشريحة الثالثة، فالعداد يعيد حساب الكيلووات التي تم استهلاكها من أول الشهر بالسعر الجديد الأغلى، فيتم  خصم "فرق السعر" فوراً من الرصيد الموجود. 

ولو كان الرصيد غير كافٍ  فالعداد يسجل المبلغ "مديونية" تخصم عند الشحن.

نصائح لتجنب الخصومات 

- الشحن المبكر أول أسبوع من الشهر والعداد ما زال في الشريحة الأولى.

- متابعة الشاشات: اضغط على زرار العداد وراجع شاشة (الديون) وشاشة (المبالغ المتبقية) لمعرفة الرصيد.

- لا تترك العداد بدون رصيد لكي تتجنب الدخول في “دين ساعات السماح”.

- ترشيد الاستهلاك: الحفاظ على شريحة منخفضة، لتقليل "فروق الشرائح" والرسوم الإدارية.

عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع فاتورة كهرباء أغسطس شحن كارت العداد

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