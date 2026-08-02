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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مأساة تهز الكرة البرازيلية.. مقـ.ـتل ناشئ ساو باولو السابق برصاصة طائشة خلال بطولة لكرة القدم

ميكائيل لياندرو دا سيلفا
ميكائيل لياندرو دا سيلفا
إسلام مقلد

خيّم الحزن على الوسط الرياضي في البرازيل، بعد وفاة ميكائيل لياندرو دا سيلفا، لاعب أكاديمية ساو باولو السابق، عن عمر 15 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري خلال هجوم وقع أثناء بطولة لكرة القدم في مدينة ماسيو بولاية ألاجواس.

وكان ميكائيل قد انضم إلى أكاديمية ساو باولو في النصف الثاني من العام الماضي، قبل أن يغادر النادي في أبريل الماضي، حيث مثّل فئتي تحت 14 عامًا وتحت 15 عامًا، كما كان يلعب مؤخرًا في صفوف نادي سي إس إيه.

بيان نادي ساو باولو

وقال نادي ساو باولو، في بيان رسمي: "ينعى نادي ساو باولو لكرة القدم، بحزن بالغ، وفاة ميكائيل لياندرو دا سيلفا، التي وقعت يوم السبت الأول من أغسطس 2026 في مدينة ماسيو بولاية ألاجواس. كان اللاعب يبلغ من العمر 15 عامًا".

لقب كأس فيكتور

وأضاف البيان: "انضم ميكائيل إلى النادي في النصف الثاني من العام الماضي، واستمر معنا حتى أبريل من هذا العام، ومثّل فئتي تحت 14 وتحت 15 عامًا في كوتيا، وأسهم في التتويج بلقب كأس فيكتور تحت 15 عامًا لعام 2026".

واختتم النادي بيانه بتقديم خالص التعازي إلى أسرة اللاعب وأصدقائه، مؤكدًا تضامنه الكامل معهم في هذا المصاب الأليم.

بلاغ للشرطة

ومن جانبها، أكدت شرطة ولاية ألاجواس أنها تلقت بلاغًا بشأن إطلاق نار في حي بونتال دا بارا، حيث أصيب اللاعب بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى العام بالولاية، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأوضحت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة المدنية أن ميكائيل لم يكن الهدف المقصود من إطلاق النار، بل أصيب برصاصة طائشة، مؤكدة عدم وجود أي مؤشرات على تورطه في أي أنشطة إجرامية.

وأضافت التحقيقات أن المسلح كان يستهدف رجلًا آخر كان يشارك في البطولة، ما تسبب في حالة من الذعر بين اللاعبين والجماهير الحاضرة.

وأثارت وفاة اللاعب الشاب موجة واسعة من الحزن داخل الأوساط الرياضية البرازيلية، كما أعادت تسليط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات تأمين البطولات الرياضية، خاصة مسابقات الفئات السنية، لضمان سلامة اللاعبين والجماهير.

ولا تزال الشرطة المدنية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتورطين في إطلاق النار، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.

البرازيل وفاة ميكائيل لياندرو دا سيلفا ميكائيل لياندرو دا سيلفا ساو باولو طلق ناري أكاديمية ساو باولو

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