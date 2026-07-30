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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهاية حقبة نجوم البرازيل الكبار .. أنشيلوتي يستعد لثورة جديدة في منتخب السامبا

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
يارا أمين

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن بطولة كأس العالم 2026 ستمثل نهاية مرحلة كاملة في تاريخ "السيليساو"، مشيرًا إلى أن عدداً من نجوم المنتخب المخضرمين سيخوضون على الأرجح آخر ظهور لهم بقميص البرازيل في المونديال.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها شبكة جلوبو البرازيلية: "أرى أن كأس العالم سيمثل نهاية حقبة لجيل من أبرز لاعبي البرازيل، في مقدمتهم نيمار، إلى جانب دانييلو وكاسيميرو، وجميع اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين عامًا."

وأوضح المدرب الإيطالي أن المنتخب البرازيلي مقبل على مرحلة تجديد بعد البطولة، مع منح الفرصة لوجوه شابة قادرة على قيادة الفريق خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة تهدف للحفاظ على تنافسية "السيليساو" على المستوى الدولي.

وتأتي تصريحات أنشيلوتي في ظل اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026، والتي قد تشهد الظهور الأخير لعدد من أبرز نجوم الكرة البرازيلية، يتقدمهم نيمار، الذي يعد أحد أهم اللاعبين في تاريخ المنتخب، إلى جانب كاسيميرو ودانييلو، اللذين شكلا عنصرًا أساسيًا في تشكيلة البرازيل خلال السنوات الماضية.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل كأس العالم 2026 شبكة جلوبو البرازيلية نيمار

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