زيلينسكي: روسيا شنّت هجوماً واسعاً اليوم شمل 35 صاروخاً وحوالي 190 مسيرة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن القوات الروسية شنّت هجوماً استهدف بلاده شمل إطلاق 35 صاروخاً -معظمها باليستية- وما يقرب من 190 طائرة مسيّرة من أنواع مختلفة.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن الهجمات تركزت بشكل أساسي على العاصمة كييف ومحيطها، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.

وقال زيلينسكي "لقد كانت بداية صعبة لليوم بعد هجوم روسي باليستي واسع النطاق. إن أعداد مسيّرات 'شاهد' النفاثة في تزايد، ويجب على العالم بأسره أن يدرك أن روسيا تتعلم أساليب جديدة للحرب".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الهجمات استمرت طوال اليوم في أنحاء مختلفة من البلاد.