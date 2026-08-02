قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نور قدري تكشف كواليس وأسرار مسلسل «تحت السن under age» .. وتؤكد: ردود الفعل أبهرتني | حوار خاص
«زيلينسكي» يستغيث بأوروبا وأمريكا: أوكرانيا تحتاج صواريخ باتريوت الآن
مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة
ناقد رياضي: الزمالك لن يتأثر برحيل جون إدوارد.. وأي مدير رياضي قادر على النجاح
ليفربول وليدز يونايتد أبرزها .. مباريات ودية قوية اليوم استعدادًا للموسم الكروي الجديد
هل يجوز رفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء؟ .. دار الإفتاء تجيب
غزة بين خارطة الطريق والواقع الميداني.. كيف تبدو الأوضاع في القطاع؟
ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم
مخدرات أون لاين | القبض على أدمن صفحة على الفيس بوك لبيع الممنوعات.. تعرّف على العقوبة
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. احسب فاتورتك
وزير الخارجية الأمريكي يكشف خسائر إيران العسكرية وطهران تقترب من اتفاق نووي
بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد زيادة الأسعار.. الكهرباء تحذر سارقي التيار: أساليب حديثة لكشفكم وغرامات تصل لمليون جنيه

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء
وفاء نور الدين

طوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منظومة الكشف عن سرقة الكهرباء بشكل غير مسبوق، وأصبح كل شيء مكشوفاً هندسياً ورقمياً، خاصة بعد تزايد عمليات سرقة التيار والتلاعب في العدادات بعد زيادة أسعار الكهرباء. 

وأكدت الكهرباء أن عداد الكهرباء عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة في العقار و إرتكاب أو تسهيل أي من حيل سرقة الكهرباء  يعرض صاحبه للمساءلة القانونية  وفقدان الخدمة بشكل نهائي.

و بناءً على اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق للشركة فسخ التعاقد، ورفع العداد فوراً (سواء كان تقليدياً، كارت، أو ذكياً)، وفصل التغذية الكهربائية عن المنشأة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية في الحالات التالية :

- التوصيل المباشر (من خلف العداد):
تقشير كابل التغذية الرئيسي وعمل وصلة فرعية لتغذية المنزل، بحيث يمر التيار للأجهزة دون الدخول لدائرة القياس، فيسجل العداد "صفر" إستهلاك.

- السرقة من صاعد المبنى:
فتح صندوق الصاعد الرئيسي في الدور وتقشير الكابل العمومي، وتوصيل أسلاك مباشرة إلى الشقة عبر ممرات مخفية قبل وصولها للوحة توزيع العداد.

- فصل الأحمال الثقيلة:
تقسيم شبكة المنزل وفصل الأحمال الكثيفة (التكييفات والسخانات) بمد كابل سري لها من خلف العداد، وتوصيل الإنارة فقط بالعداد ليظهر إستهلاك ضئيل ومضلل.

- إستمرار وصلات الإنشاءات:
إستغلال العداد الإنشائي المؤقت (المخصص لأعمال البناء) لإنارة الشقق المأهولة بالسكان بعد إكتمال العقار، دون تقديم طلبات ممارسة أو عدادات كودية منفصلة.

- عكس الأطراف:
تبديل أطراف الدخول والخروج للتيار (الفازة والمحايد) في الروزيتة لإجبار القرص الميكانيكي على الدوران للخلف، أو إيقاف الحساب تماماً في العدادات الإلكترونية.

- تركيب مفتاح فصل خلفي:
زرع مفتاح كهربائي أو فيوز مخفي داخل الحائط خلف العداد؛ يتيح للمخالف تمرير التيار مباشرة للوحدة دون حساب ليلاً، وإعادته للوضع الطبيعي نهاراً.

- إسقاط فازة:
قطع أو إرخاء مسمار التوصيل الخاص بأحد الأوجه الثلاثة (3 فاز) داخل العداد، فتعمل الأجهزة على تلك الفازة دون أن يستشعر العداد جهدها أو يحسب إستهلاكها.

- عمل "كوبري" معدني:
تركيب سلك سميك ذي مقاومة منعدمة بين مسماري دخول وخروج الفازة على الروزيتة، ليمر معظم التيار عبر الكوبري الخارجي وتمر نسبة لا تذكر داخل العداد.

- إستخدام مغناطيس خارجي:
وضع مغناطيس "نيوديميوم" قوي فوق العداد لفرملة القرص الدوار، أو لإحداث إشباع في محولات التيار الداخلية بالعدادات الإلكترونية لشل قدرتها على قياس الأحمال.

- فصل سلك النيوترال (الأرضي):
قطع السلك المحايد المغذي للعداد ليتوقف عن العمل تماماً، وتشغيل أجهزة المنزل عبر "أرضي توفير" خارجي بمد سلك في الأرض أو ربطه بمواسير المياه.

- التلاعب بالمقاومات الداخلية:
لحام مقاومة إضافية على اللوحة الإلكترونية الأم للعداد لخداع المعالج ويوهمه بأن الجهد أقل من الحقيقي، فتقل نبضات الحساب وتتزيف القراءة بنسبة ثابتة.

- أجهزة الريموت كنترول المخفية:
زراعة كارت استقبال لاسلكي صغير داخل العداد يتم التحكم فيه عن بُعد لقطع دائرة الحساب وإعادتها بضغطة زر عند إقتراب لجان التفتيش
 

                
آليات حديثة لكشف سرقة الكهرباء
 

- إشارات الإنذار الفورية (Tamper Alerts): ترسل العدادات الذكية بلاغات فورية لخوادم الشركة عند أي محاولة لفتح الغطاء أو حدوث عدم توازن في التيار.

- تحليل نمط الإستهلاك:

إدراج العين تلقائياً في قوائم "التفتيش العاجل" عند تراجع معدلات شحن الكارت بشكل لا يتناسب مع المساحة والأجهزة.

- قياس الأمبير الخارجي:

مقارنة الأحمال المسحوبة من كابل الصاعد الخارجي مع القراءة الفورية للعداد لكشف الوصلات المخفية خلفه.

عقوبة سرقة الكهرباء 
 

تُحتسب  الغرامة على أساس القدرة القصوى لجميع الأجهزة بالعين وبمعدل تشغيل 24 ساعة يومياً، بحد أقصى 12 شهراً سابقة، وبأعلى شريحة محاسبية غير مدعومة.

-تُدفع الغرامة بضعف القيمة المحسوبة إذا كانت السرقة للنفس، وتصل إلى 5 أضعاف إذا كان التوصيل للغير، ولا يجوز تقسيطها.

- العقوبة الجنائية: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، وتصبح عقوبة الحبس وجوبية في حالة التكرار .

-  لا يتم إعادة تركيب العداد أو التصالح إلا بعد السداد الكامل لكافة الغرامات والتعويضات المقررة دفعة

أسعار الكهرباء الجديدة 

 
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.
في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا.

سرقة الكهرباء عداد الكهرباء أسعار الكهرباء وزارة الكهرباء شركات توزيع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

طقس الأسبوع.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من الرطوبة

طقس الأسبوع.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين وتحذر من هذا الأمر

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

الذهب

استثمار طويل الأجل.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| تفاصيل

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

ترشيحاتنا

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

بالصور

يزيد انتشار المرض ويقلل فرص النجاة.. أحذر تأخير علاج سرطان القولون لأيام قليلة

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة
تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة
تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

طريقة عمل الليموناضة المنعشة في المنزل.. مشروب صيفي بخطوات بسيطة

طريقة عمل الليموناضة
طريقة عمل الليموناضة
طريقة عمل الليموناضة

هل مسحوق الزنجبيل بنفس فوائد الزنجبيل الطازج؟.. أعرف الفرق وأيهما الأفضل للصحة

الزنجبيل الطازج أم المسحوق
الزنجبيل الطازج أم المسحوق
الزنجبيل الطازج أم المسحوق

هاندا أرتشيل تتألق على الشاطئ.. بإطلالة صيفية ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد