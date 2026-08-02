خالد بيبو: إدارة «زد» وفرت كل الإمكانيات.. ومعسكر تركيا ناجح بكل المقاييس

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، أن إدارة النادي نجحت في توفير كافة الإمكانيات للفريق الأول استعدادًا للموسم الكروي الجديد، سواء من خلال إبرام صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الحالية أو إقامة معسكرات إعداد قوية داخل مصر وخارجها.

وقال بيبو، في تصريحات هاتفية من تركيا، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن معسكر الفريق الحالي يعد المحطة الثانية في فترة الإعداد بعد معسكر الإسكندرية، مشيرًا إلى أن انطلاق معسكر تركيا جاء وسط أجواء حماسية وتفاؤل كبير من جميع أفراد الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف مدير الكرة بنادي زد أن الهدف الأساسي للفريق هو الظهور بشكل قوي والمنافسة على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في أول مشاركة للفريق بالبطولات القارية، بجانب المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك بها الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح بيبو أن زد سيظهر بشكل أفضل في الموسم الجديد، خاصة بعد التدعيمات القوية التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، مؤكدًا أن الصفقات الجديدة تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات الفريق ودعم طموحاته.

وأشار مدير الكرة بنادي زد إلى أن معسكر الفريق في تركيا يسير بصورة مميزة وحقق أهدافه حتى الآن، مؤكدًا أنه "ناجح بكل المقاييس" في ظل الالتزام الكبير من اللاعبين والجهاز الفني.

وكشف خالد بيبو أن الفريق سيخوض خلال معسكر تركيا 4 مباريات ودية قوية