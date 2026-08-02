عماد جابر: لا نمانع في بيع أي لاعب مميز من قطاع الناشئين في إنبي

أكد عماد جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، أن القطاع يواصل العمل وفق خطة واضحة تهدف إلى دعم الفريق الأول وإعداد عناصر مميزة قادرة على تمثيل النادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إنبي يمتلك واحدًا من أهم قطاعات الناشئين في مصر.

وقال جابر، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، : إنه يشعر بالفخر لقيادة واحد من أهم قطاعات الناشئين في مصر، مؤكدًا أن الهدف الأول والأهم داخل القطاع هو التخطيط للفريق الأول وتلبية احتياجاته من اللاعبين، بما يضمن استمرار ضخ المواهب القادرة على المنافسة.

وأضاف جابر أن النادي لا يمانع في بيع أي لاعب مميز داخل قطاع الناشئين، في إطار السياسة التي تحقق مصلحة النادي واللاعب، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تصعيد مجموعة مميزة من الناشئين للتدريب مع الفريق الأول.

وأشار جابر إلى أن قطاع الناشئين يضم مجموعة من المحللين على أعلى مستوى، بما يسهم في تطوير أداء اللاعبين ومتابعتهم بشكل علمي، مؤكدًا أن اختيار المدربين داخل قطاع الناشئين يتم بعناية فائقة لضمان تقديم أفضل مستوى فني وتربوي للاعبين.

واختتم جابر تصريحاته بالإشادة بدور المهندس أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، مؤكدًا أنه دائم التواجد داخل القطاع ويهتم بأدق التفاصيل الخاصة باللاعبين والجهاز الفني، وهو ما يعكس حرص إدارة النادي على تطوير قطاع الناشئين ودعمه بصورة مستمرة.