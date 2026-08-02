قبل انطلاق منافسات الدوري.. البنك الأهلي يُواصل استعداداته للموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامجه الإعدادي للموسم الجديد من خلال معسكره المقام في القاهرة، حيث يرفع الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي درجة الاستعداد قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز. ويحرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية البدنية والفنية، مع منح الفرصة لأكبر عدد من العناصر للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل بداية الموسم.

ومن المقرر أن يخوض البنك الأهلي مباراة ودية جديدة أمام فريق طلائع الجيش غداً الإثنين، ضمن سلسلة المباريات التجريبية التي وضعها الجهاز الفني لاختبار جاهزية اللاعبين. وتسعى الإدارة الفنية إلى الوقوف على مستوى الفريق وتصحيح أي ملاحظات قبل الدخول في المنافسات الرسمية، خاصة في ظل رغبة النادي في تقديم موسم قوي وتحقيق نتائج مميزة.

وكان البنك الأهلي قد حقق فوزاً معنوياً مهماً في آخر مبارياته الودية بعدما تغلب على فريق دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد. وقدم لاعبو الفريق أداءً مميزاً خلال اللقاء، ليؤكدوا استفادتهم من فترة الإعداد الحالية.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق أحمد أمين أوفا، وياو أنور، وسيد نيمار، في لقاء شهد تطبيق العديد من الجمل الفنية والخطط التكتيكية التي يسعى أيمن الرمادي لترسيخها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق آخر، تحدث أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن تفاصيل انتقال المدافع عمرو الجزار إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، نافياً الأرقام المتداولة بشأن قيمة الصفقة.

وأكد “نصار”، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما تردد حول حصول البنك الأهلي على 60 مليون جنيه غير صحيح، مشيراً إلى أن الصفقة تضمنت مقابلاً مالياً إلى جانب انتقال اللاعب أحمد رضا إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن الأخبار الخاصة بصفقات الأهلي تحظى دائماً باهتمام واسع داخل الوسط الرياضي، وهو ما يؤدي أحياناً إلى تداول أرقام غير دقيقة، مؤكداً أنه لا يتذكر القيمة المالية النهائية التي دفعها الأهلي لإتمام التعاقد مع عمرو الجزار، لكنه شدد على أن ما أثير بشأن الـ60 مليون جنيه لا يمت للحقيقة بصلة.



