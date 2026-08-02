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الإعلان خلال 48 ساعة.. الشمال القطري يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم بن رمضان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإعلان خلال 48 ساعة.. الشمال القطري يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم بن رمضان

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
باسنتي ناجي

توصل نادي الشمال القطري إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي واللاعب محمد علي بن رمضان، لإتمام صفقة انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

محمد علي بن رمضان 

وكشف الإعلامي أحمد حسن، أن جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة تم الاتفاق عليها بين الأطراف الثلاثة، ولم يتبق سوى إنهاء الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي.

وكان محمد علي بن رمضان قد انضم إلى الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي، وشارك مع الفريق في عدد من المباريات، قبل أن تقترب رحلته من النهاية بالانتقال إلى الشمال القطري، وفقًا لما نشره أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محمد علي بن رمضان الاهلي الزمالك

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