الإعلان خلال 48 ساعة.. الشمال القطري يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم بن رمضان

توصل نادي الشمال القطري إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي واللاعب محمد علي بن رمضان، لإتمام صفقة انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

محمد علي بن رمضان

وكشف الإعلامي أحمد حسن، أن جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة تم الاتفاق عليها بين الأطراف الثلاثة، ولم يتبق سوى إنهاء الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي.

وكان محمد علي بن رمضان قد انضم إلى الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي، وشارك مع الفريق في عدد من المباريات، قبل أن تقترب رحلته من النهاية بالانتقال إلى الشمال القطري، وفقًا لما نشره أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.