مقتل 13 شخصاً إثر تحطّم طائرة تقل سياحاً في بيرو

أعلنت السلطات المحلية في بيرو أن طائرة تقل سياحاً تحطمت في حقل خارج مدينة نازكا في بيرو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً.

وذكرت بلدية نازكا، في بيان نشرته حسبما أوردت وكالة "اسوشيتدبرس" الأمريكية اليوم، أن الطائرة كانت تقوم برحلة سياحية لمشاهدة "خطوط نازكا"؛ وهي مجموعة من الرسوم الأرضية الضخمة التي حفرها السكان الأصليون في بيرو على سطح الصحراء المحيطة بالمدينة قبل مئات السنين.

وتشكل هذه الخطوط صوراً لحيوانات لا يمكن رؤيتها بوضوح تام إلا من الجو أو من أبراج المراقبة.

وأوضحت البلدية أن الطائرة أقلعت من مدينة إيكا القريبة وكانت تابعة لشركة الطيران البيروفية "أيروديانا" (Aerodiana).

وفي بيان لها، أفادت وزارة التجارة والسياحة في بيرو بأن الطائرة التي تحطمت يوم السبت كانت تقل 11 سائحاً أجنبياً واثنين من أفراد الطاقم.