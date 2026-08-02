هاجد آل عنتبلي يقترب من رئاسة الجهاز الطبي للزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن الدكتور هاجد آل عنتبلي يتصدر قائمة المرشحين لتولي منصب طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل تحركات النادي لاستكمال تشكيل الجهاز الطبي استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك

ويمتلك آل عنتبلي خبرات واسعة في مجال الطب الرياضي، حيث سبق له العمل مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى عدد من منتخبات مصر للشباب، كما استعان به نادي أوكلاند سيتي خلال تواجده في مصر لخوض مواجهة بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ولم يعلن نادي الزمالك حتى الآن بشكل رسمي تعيين الدكتور هاجد آل عنتبلي، إلا أن اسمه يظل الأبرز بين المرشحين لتولي المنصب خلال الفترة المقبلة.