أرقام ميسي في أول ظهور مع إنتر ميامي أمام كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

سقط فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في فخ التعادل أمام كولومبوس كرو بنتيجة هدفين لكل منهم في المباراة التي أقيمت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإمريكي .

سجل أهداف إنتر ميامي كلا من لويس سواريز في الدقيقة 16 وأضاف نواه ألن في الدقيقة 50 من عمر المباراة فيما سجل ثنائية كولومبوس كرو كلا من كاسيميرو لاعب إنتر ميامي بالخطأ في المباراة في الدقيقة 34 وأضاف برايس منديز في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

وكان ميسي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في المباراة في الدقيقة 53 كبديل وسط استقبال حافل من جمهور ميامي بعد مشاركته في كأس العالم 2026.

أرقام ميسي في أول ظهور مع إنتر ميامي بعد كأس العالم

لعب ميسي 37 دقيقة خلال المباراة كبديل لزميله دانيال بينتر في أول ظهور للبرغوث مع ناديه بعد مشواره في بطولة كاس العالم مع الأرجنتين وحصده المركز الثاني بالبطولة

سدد ميسي 4 كرات منهم كرة واحده فقط على المرمى

وصلت الأهداف المتوقعة (xG) لنسبة 0.32

مرر الكرة 14 مرة بشكل صحيح من أصل 17

مرر ميسي في نصف ملعب المنافس 9 مرات بشكل صحيح من أصل 12

مرر الكرة في نصف ملعبه 5 مرات بشكل صحيح من اصل 5

خسر الاستحواذ 7 مرات ولمس الكرة 25 مرة

خسر مواجهات أرضية مرتين